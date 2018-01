TEPJF cuenta con legitimidad para resolver impugnaciones de 2018: Otálora

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una proyección de 50 mil recursos derivados de los comicios federales y locales de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguró que está preparado para resolver los recursos que surjan de los procesos electorales en curso.



La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, aseguró que cuentan con el personal necesario en la Sala Superior y las salas regionales, así como con la legitimidad que los respalda para cumplir con su tarea de resolver sobre la legalidad de los comicios.



Acompañada por los otros seis magistrados que integran la Sala Superior, ofreció una conferencia de prensa en la que puntualizó que el Tribunal Electoral forma parte de las instituciones electorales fuertes con las que cuenta el país, por lo que rechazó que llegue a estos comicios en una crisis de legitimidad, pese a que sus decisiones puedan ser objeto de un debate ríspido.



“No consideramos que iniciemos el proceso en un contexto de crisis de deslegitimación, al contrario, formamos parte, el Tribunal Electoral de las instituciones fuertes y sólidas de México para llevar adelante el proceso electoral”, aseguró.



Otálora Malassis refirió que la proyección del TEPJF es recibir una carga de hasta 50 mil asuntos relacionados con la elección federal y las correspondientes a 30 entidades y refirió que en primera instancia ya han recibido 905 asuntos vinculados al proceso electoral federal, muchos de los cuales son en contra de determinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).



En ese sentido, la magistrada presidenta rechazó que exista un conflicto con la autoridad electoral administrativa, a pesar de que ha revocado diversas determinaciones de Consejo General, como lo relacionado con libertad de expresión, regulación de campañas y las modificaciones al reglamento de fiscalización.



“Mantenemos una relación constructiva, fluida y respetuosa con los integrantes del Consejo General del INE”, remarcó.



Al referirse a los asuntos que ha revocado al INE, puntualizó que las autoridades electorales no pueden, bajo ninguna circunstancia, hacer una reinterpretación de la ley que incremente las sanciones u obligaciones de las personas, ya que esa es responsabilidad del legislador.



Otálora Malassis aprovechó para aclarar que en el tema del reglamento de fiscalización, el Tribunal Electoral no autorizó el uso de tarjetas o cualquier otro material que ofrezca futuros beneficios durante las campañas; sin embargo, reconoció que los magistrados deberán resolver cada asunto de manera particular.



La magistrada presidenta rechazó que la cantidad de recursos se trate de la judicialización de los comicios y cuestionada sobre la posibilidad de que anular una elección, aseveró que la nulidad no es cuestión de atreverse, sino de que se acredite de manera fehaciente con pruebas.