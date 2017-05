TEPJF confirma que Eruviel Ávila y el PRI no violaron la ley electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que tanto el PRI como el gobierno de Eruviel Avila Villegas no incurren en faltas a la legislación electoral, pues no se comprobó el uso de recursos públicos, programas sociales, ni propaganda gubernamental con fines electorales.



La Sala Superior resolvió los juicios de revisión constitucional 100 y 148 interpuestos por Morena en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que declaró la inexistencia de violaciones a la normatividad por parte del gobernador y el partido en el que milita.



En el contexto de las campañas por la gubernatura mexiquense, el partido que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador reclamó que se hizo propaganda electoral y se utilizaron los programas sociales.



Sin embargo, los magistrados del TEPJF resolvieron: "Se consideran infundados los argumentos en el sentido de que el contenido de la propaganda objeto de denuncia, transgrede la normativa aplicable, toda vez que se hace indebida apropiación de programas sociales, pues, como lo determinó el Tribunal local, si bien se hace referencia a acciones que pueden ser desarrolladas por los gobiernos a fin de establecer necesidades sociales, no se advierte precisión respecto de programa social en particular ni sobre orden de gobierno específico"

.

Los magistrados también confirmaron la resolución del TEEM que en el procedimiento especial sancionador 44 consideró la inexistencia de faltas por el uso indebido de recursos públicos por parte de diversas autoridades del Estado de México, así como la supuesta coacción del voto a favor del PRI.