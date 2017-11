TEPJF confirma multa de 1 mdp al PVEM

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sanción por más de un millón de pesos al Partido Verde por el uso indebido de la información personal de los ciudadanos.



La Sala Superior resolvió el recurso de apelación que presentó el partido en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que determinó imponerle diversas multas.



El Instituto político buscaba que el TEPJF revocará la resolución por considerar que no se habría acreditado la vulneración al derecho de protección de datos personales de 50 ciudadanos que recibieron, en 12 estados de la República y la Ciudad de México, propaganda electoral en su domicilio, sin consentimiento alguno, durante el desarrollo del proceso electoral de 2015.



Por dicho concepto, el INE multó al Partido Verde con 21 mil 30 pesos por cada uno de los casos, lo que sumó un total de un millón 51 mil 500 pesos.



Por unanimidad, los magistrados electorales consideraron infundados los agravios respecto a que la autoridad electoral administrativa no tomó en cuenta el hecho que las denuncias no fueran presentadas por quienes resultaron afectados por la infracción a sus datos personales, sino por los partidos que presentaron la queja en contra del PVEM con la intención de afectar mediática, jurídica y políticamente a este instituto político.



En ese sentido, señalaron que para la Sala Superior no constituye un requisito para el estudio de las denuncias, el que sean presentadas por los directamente afectados, pues lo relevante es que los partidos tienen la obligación de guardar la reserva y confidencialidad de los datos personales que obren en su poder, además de que, en todo caso, la identidad de quien presentó las quejas no incide en la determinación de la legalidad de las conductas.



El Pleno también calificó como inoperantes los agravios referidos al hecho de que algunos de los ciudadanos que recibieron la propaganda son militantes del PVEM, en razón de que las 50 personas afectadas por el uso indebido de datos personales manifestaron no ser afiliadas, militantes o simpatizantes de dicho partido.