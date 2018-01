TEPJF confirma ajuste presupuestal del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los ajustes presupuestales que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), que incluye la reducción por 100 millones de pesos a las representaciones legislativas de los partidos.



Por unanimidad, los integrantes de la Sala Superior desecharon la impugnación que presentaron siete partidos políticos –Encuentro Social, Morena, del Trabajo, Acción Nacional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– en contra del acuerdo del INE por el que aprobó su presupuesto para este año.



La Cámara de Diputados determinó una reducción presupuestaria de 800 millones de pesos respecto del anteproyecto de presupuesto presentado originalmente por el Consejo General, por lo que la autoridad electoral administrativa realizó ajustes, que incluyen el recorte a las representaciones legislativas.



La Sala Superior analizó la demanda presentada en el expediente SUP-RAP-769/2017 y acumulados, advirtiendo que la distribución del presupuesto impugnada no es de naturaleza materialmente electoral, sino administrativa-presupuestal, toda vez que tiene que ver con la administración organizacional del INE, por lo que no compete a la Sala Superior conocer y resolver controversias relacionadas con el mismo.



El Pleno reiteró que el INE es un órgano constitucionalmente autónomo y tiene asegurada su autonomía organizativa, funcional y presupuestal, lo que incluye su capacidad de administrar los recursos que le fuesen asignados por el Legislativo, por lo que tratándose de una decisión que tiene incidencia únicamente en la gestión administrativa e institucional del Instituto y no constituye un acto electoral.