TEPJF abre la puerta a juicios sumarios contra militantes: abogado de Moreira

CIUDAD DE MÉXICO.- La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso de Humberto Moreira abre la puerta a juicios sumarios en contra de militantes de partidos en los que se violen sus derechos políticos.



Así lo aseveró Gerardo Blanco, abogado del exdirigente nacional del PRI, quien estimó que estuvo mal fundamentada la decisión de la Sala Superior, la cual resolvió que sí fue válida la notificación de su expulsión a través de los estrados del partido.



“Con esta sentencia, el Tribunal avala que los partidos políticos hagan procedimientos sumarios y que no cumplen con la norma, abrió la puerta a procedimientos sumarios de los partidos políticos en los que se violen los derechos políticos de los ciudadanos”, advirtió.



Explicó que Moreira nunca fue notificado de todo el proceso que se le siguió en el Revolucionario Institucional para concretar su expulsión, por lo que ni siquiera se le dio el derecho de audiencia para decirle de qué se le acusaba y permitirle presentar su defensa.



“El partido hace un procedimiento donde viola el debido proceso y todos los procedimientos legales para un militante, es decir, hace un procedimiento sumario donde no se le notifica al ciudadano que se le acaba de iniciar un procedimiento, donde no le dice de qué se le está acusando.



“Moreira no tuvo derecho de audiencia, nunca fue al partido, nunca se le dijo de qué se le acusaba, si violó tal artículo, absolutamente nada, él se entera de que es expulsado o suspendido, todavía no sabemos, por los medios de comunicación, entonces él nunca forma parte de un procedimiento porque nunca se le notifica nada”, apuntó.



Comentó que el TEPJF emitió una resolución con base en la interpretación de un artículo –84 del Código de Justicia Partidaria del PRI– que no correspondía a este caso, pues Moreira sólo pidió una notificación de su caso al partido, no presentó un medio de impugnación, por lo que no tenía por qué registrar un domicilio en la Ciudad de México y debió ser notificado en su domicilio en Saltillo, Coahuila.