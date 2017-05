Tengo las manos limpias y no iré a declarar: Rocío Nahle

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la veracruzana Rocío Nahle García, aseguró tiene “las manos limpias” y que no acudirá mañana martes a declarar ante la Fiscalía General de Veracruz, donde fue invitada a exponer su versión sobre las acusaciones en su contra de la diputada local Eva Cadena Sandoval.



En el último de los videos difundidos, Eva Cadena señala que es Rocío Nahle la recaudadora de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, y quien le acerca a las personas que le dan recursos para sus giras y campañas.



En respuesta, la diputada federal de Morena sostuvo en entrevista que ese video “es un montaje” y que quien platica en el video con Eva Cadena es la hermana del fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, Ana María Winckler. Por ello fue invitada a la Fiscalía para que informe sobre sus dichos, ya que en el video no se ve con quién conversa Eva Cadena.



Nahle García explicó que “yo no fui citada. A mí se me entregó una 'atenta invitación' y aprovecho para decirle al Fiscal que lea la Constitución Política y el Código Penal, porque no están facultados ellos para citarme”.



Sin embargo –aclaró- “yo hablé ayer (domingo) con el Enlace del Fiscal y lo invité a que esté en mi oficina el día de hoy (lunes) a las dos de la tarde, para que platiquemos del tema”.