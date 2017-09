Tema del Fiscal no está en las prioridades del GPPRI: Gamboa

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Gamboa, presidente nacional del PRI en el Senado de la República afirmó que el tema del Fiscal General no está en las prioridades de su grupo parlamentario. “No hay nada, no se ha visto en mi grupo. En mi plenaria, se tocó que tenemos pendiente, que debíamos nombrar un fiscal general; nunca se habló de nombres, ni mucho menos” aclaró.



Señaló que ha visto la manifestación de la sociedad civil, “de compañeras y compañeros senadores; pero, eso no lo tengo yo ahorita en la agenda, voy primero a sacar lo urgente en el Senado, para darle algo que es muy importante: eficiencia, capacidad de respuesta del Senado a la sociedad.



Gamboa Patrón rechazó que ese sea el motivo de fondo de lo que pasa en la Cámara de Diputados e indicó que “el tema del fiscal lo veremos después, pero no condicionado al Senado; al Senado no se le puede condicionar por nadie y menos por la otra Cámara”.



“Son 128 compañeras y compañeros, quienes van a tomar la decisión. Así que yo no me voy a dejar presionar”, dijo.



En tanto Miguel Barbosa, fijó la posición del bloque de senadores afines a Morena y afirmó: “nosotros vamos a impedir hasta materialmente a que la ley de la Fiscalía General de la República se apruebe en el Senado. No vamos a hacer de esto una estrategia para generar una presión en ambas cámaras, no vamos a caer en la estrategia del PAN”, dijo.