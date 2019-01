En estos dos estados disminuye precio de la gasolina

El precio de las gasolinas bajó en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos entre 1.50 a 1.88 pesos por litro.

No obstante, es más barato comprarla en las estaciones de servicio de Texas.

Hasta el 31 de diciembre, el precio de la gasolina Magna se ofrecía a 14.50 pesos por litro en promedio, sin embargo, a partir del 1 de enero, el precio más económico que se encontró fue de 13.15 pesos; en el caso de la Premium que se vendía en 17.40 pesos por litro, disminuyó a 15.53 pesos.

El presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, José Luis Palos Morales, explicó que la baja en el precio obedece a que se está cobrando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento, aunque a ellos, Petróleos Mexicanos (Pemex) les facturan en 16 por ciento.

De acuerdo con el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en los estados del norte del país, a partir del 1 de enero, el IVA bajó del 16 al 8 por ciento; el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 20 por ciento y se homologarían los precios de los energéticos con los estados de Estados Unidos colindantes; además de aumentar el salario Mínimo.

“Los gasolineros a partir del 1 de enero aplicamos el 8 por ciento, que viene siendo 1.20 pesos, es así como ustedes vieron que los precios de las gasolinas bajaron”, agregando que será hasta el 7 de enero cuando la autoridad les explique de qué manera les compensarán.

Explicó que los empresarios adquieren la gasolina en 19 pesos, pero con el estímulo que tienen para el producto que es de alrededor de 4.10 pesos, es como se puede ofertar en un precio más bajo.

“A parte del estímulo estamos aplicando el 8 por ciento del IVA que es lo que marca el decreto para las fronteras, por eso es que estamos en 13.90 a 14.00 pesos por litro”, explicó Palos Morales.

Durango

La gasolina en Durango tuvo una reducción en su precio de hasta un peso o más en los primeros días de este 2019; aunque existe estrés porque hay poca gasolina y se teme que pueda haber desabasto.

El 1 y 2 de enero del presente año, el litro de gasolina Magna se ubicó hasta 17.76 pesos en algunas estaciones de servicio y a 18.80 en algunas otras; en tanto que este 3 de enero se ubicó en 18.40 y 18.70 pesos por litro en las diferentes expendedoras.

En meses anteriores, con un crecimiento casi constante y mínimo en el precio, se alcanzaron costos de cercanos a los 20 pesos en el caso de la gasolina Magna; en el caso de diesel y gasolina Premium se acercaron a los 21 pesos por litro.

Sí embargo, a decir del líder de la Onexpo en Durango, Francisco Martínez existe nerviosismo porque se redujo el abasto; aunque no se ha terminado por completo en ninguna de las estaciones de servicio "si están apretadas".

Ante ello, se recurrió a la estrategia de traer combustible directamente de Sinaloa con pipas, como se ha hecho en otros tiempos de crisis. Pemex bajó el abasto debido a que está atendiendo las emergencias que hay otras entidades.

Ciudad Juárez

Desde el pasado 1 de enero, gasolineros de la región fronteriza de Chihuahua redujeron el 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en los costos de los combustibles que fue de un peso en promedio, aún cuando las autoridades hacendarias no han establecido las reglas para su aplicación.

Fernando Carbajal, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en la frontera, dijo que aplicaron la reducción, a pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex), aún les sigue distribuyendo con los mismos precios del año pasado, es decir, les sigue cobrando el 16 por ciento.

Esto con la intención de ofrecer precios competitivos a la población, toda vez que hay empresas que se diversificaron con la apertura de estaciones de servicio y tienen la posibilidad de ofrecer mejores costos porque su principal ganancia no están en la venta de combustibles, sino en otros rubros, manifestó.

“Vamos a esperar hasta el 7 de enero, para ver en qué consisten las reglas, cómo se van a dar para la disminución de ese 8 por ciento; vemos que ni Hacienda (la Secretaría) sabe las reglas, porque esto lo hicieron al vapor”, añadió Carbajal.

Indicó que como los precios son libres, las empresas no tienen la obligación de aplicar el costo con la respectiva disminución del Impuesto, por lo que de no tener bien definidas las condiciones, aplicarán los precios del año pasado porque de lo contrario no aguantarían más de dos meses con los precios actuales.

Carbajal mencionó que había la intención de Pemex de aplicar a los gasolineros una especie de crédito y que había qué hacer una serie de procesos administrativos, así como cumplir con algunos requisitos, aunque no han dejado claro si se hará efectiva o no la reducción del 8 por ciento en sus facturas.

Por lo tanto, esperarán al próximo lunes a que reanuden el servicio en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, para que les establezcan las condiciones que contempla el programa de reducción. “Se trata que con el 8 por ciento por ciento se beneficie la comunidad, a la gente, es lo que se busca”, concluyó Carbajal.

Hasta el 31 de diciembre, el precio promedio por litro de gasolina Magna oscilaba entre los 14.30 y 14.70 pesos. A partir del pasado 1 de enero algunas estaciones de servicio lo vendían hasta en 13.50 pesos, la gasolina tipo Premium ronda los 15.40 pesos, mientras que el Diesel tiene un precio promedio de 18 pesos.

Mientras que en las regiones no fronterizas de Chihuahua, se mantienen costos de 18.40 a 19 pesos la Magna y de 20.50 a 20.95 los precios de la Premium y el Diesel.