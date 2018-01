'Tajante no' a legalización de mariguana: empresarios de BCS

La Paz, BCS.- En Los Cabos, Baja California Sur (BCS), son variadas y distintas las reacciones que ha generado la idea de la posible legalización de la mariguana para uso recreativo. El destino turístico recibe cada año un millón 800 mil visitantes extranjeros, aproximadamente, y se posiciona como uno de los mas importantes del país.



La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en BCS fijó postura con un tajante no. Su presidenta, Lorena Hinojosa, aseguró que “aunque no se puede negar que existe la compraventa de mariguana, para su legalización se deben de tomar en cuenta la opinión de los sectores de la sociedad como empresarios y restauranteros que son los que eminentemente resentirán el beneficio o perjuicio de las acciones”.



Asimismo aseguran que el hecho de atender a un comensal que se encuentre bajo los influjos de alguna droga va en contra de sus reglamentos internos, lo que causaría un impacto fuerte a la operatividad de los restaurantes.



Los empresarios de Canirac argumentan que “una persona bajo los influjos de algún estupefaciente no se encuentra emocionalmente estable por lo que pudieran generarse problemas”.



En los últimos años, Baja California Sur se ha colocado en el tercer lugar en la lista de las entidades más violentas, por lo que algunos ciudadanos consideran la legalización de la mariguana para uso recreativo en destinos turísticos como una alternativa viable para bajar los índices delictivos.



Por otra parte, habitantes comentan que “legalizar dicha droga no parará la ola de violencia, ya que no solo existe la cannabis, también la cocaína y metanfetamina que son aun más fuertes y adictivas, por lo que el negocio del tráfico de lo ilegal continuará, de hecho pueden provocar que los narcotraficantes tomen represalias contra la sociedad”



Ante la polémica declaración de las autoridades de turismo, el gobernador del estado de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis fijó postura respecto al tema; dijo estar en contra y considera que, de legalizarse, dicha droga tendría que ser por regiones o estados completos ya que sería muy difícil controlar el tráfico a los municipios.