Suspensión de la Ley de Remuneraciones, sin fundamento constitucional: Batres

Martí Batres, presidente del Senado, indicó que no hay fundamento constitucional para que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, haya ordenado la suspensión contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

"Leyendo estrictamente la Constitución no habría razón ni para la suspensión ni para admitir la acción de inconstitucionalidad. El artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que regula precisamente controversias de acciones de inconstitucionalidad, señala tajantemente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada; no hay fundamento alguno para esta decisión de suspender la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos", dijo Batres en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), ordenó el viernes pasado suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos luego del recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este sábado su rechazo a la decisión de la Suprema Corte y señaló que "es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad".