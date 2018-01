Suprema Corte llama a cumplir con la ley para vivir en paz

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó a cumplir la ley para poder vivir en paz.



“Para poder vivir en paz, para poder vivir en un verdadero Estado de Derecho Constitucional debemos cumplir con la ley, hagámoslo por México, todos los días, cada uno de nosotros como funcionarios y como ciudadanos, no solo en los discursos”, aseguró.



En sesión solemne con la que dio inicio el primer periodo de sesiones del 2018, Aguilar Morales aseguró que sin seguridad jurídica y sin la actuación de todos dentro de la ley no puede haber valores básicos que respetar.



“No sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”, agregó.



Consideró que la forma de interpretar la Constitución se ha ampliado de manera progresiva, como ocurre en los tribunales de más avanzada en el mundo.



Recordó que este año que inicia el tribunal constitucional resolverá asuntos relevantes para el país, entre ellos si el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrió en una repetición del acto reclamado en un recurso de inconformidad.



Dijo que también se pronunciará sobre la validez de la ley reglamentaria del artículo 6, párrafo primero, constitucional relacionado con el derecho de réplica.



Advirtió que también se pronunciará nuevamente en torno al fuero militar, esto en dos casos relacionados con juicios de amparo promovidos por particulares.



En este sentido, dijo que pese a que se ha anunciado en medios la impugnación a la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas armadas en las calles, al momento la SCNJ no ha recibido ningún recurso.



“Quiero mencionar que a pesar de que se ha señalado en los medios que se presentarán acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, no han sido presentadas hasta este momento”, dijo.



La sesión que duró apenas 10 minutos, dio inicio con un minuto de silencio en honor al ministro en retiro, Carlos de Silva Nava quien falleció la mañana de este miércoles.