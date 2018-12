Superdelegados son 'virreyes' que no saben de la materia: Osorio

Los superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son “virreyes” que no sólo desconocen, sino además no entienden temas de seguridad, acusó el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado consideró que la creación de la figura de los superdelegados sólo tiene un objetivo electoral para formar cuadros, ya que no tienen ningún impedimento para después ser candidatos.

“Los superdelegados, los ahora virreyes, están actuando, yo quisiera que se dieran una vuelta a ver la convocatoria que están haciendo a los gabinetes de seguridad y que se pongan a ver qué es lo que están planteando en ello, porque como no se les pidió perfil ni conocimiento, pues solamente se llama, se convoca, se quiere coordinar en temas que no conocen, que no entienden.

“Les dieron esta facultad y hoy creo que están emproblemados y lo estarán cuando les pidan que vean (temas relacionados a) la economía, salud, Relaciones Exteriores y cando vean lo de agricultura y violencia contra las mujeres”, consideró.