AMLO y Conago acuerdan que superdelegados no participarán en mesas de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador cedió ante los gobernadores del país, quienes le exigieron que los delegados federales que se nombrarán en cada estado no participen como secretarios técnicos en las coordinaciones de seguridad.

Al término de la reunión entre los miembros de Conago y López Obrador, los gobernadores informaron que el mandatario había escuchado sus preocupaciones y que ahora Alfonso Durazo nombraría a nuevos secretarios técnicos para las coordinaciones de seguridad. Es decir, que los superdelegados ya no participarían.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, explicó que "el presidente López Obrador fue receptivo y escuchó. Se ha corregido una de las principales preocupaciones que teníamos, que tiene que ver con la participación de los coordinadores de programas sociales los mecanismos de seguridad".

"(López Obrador) ha aclarado ya, a un planteamiento directo y preciso de Enrique Alfaro, que no serán los secretarios técnicos. Estos van a ser nombrados por Alfonso Durazo y se buscará un perfil adecuado y que tenga el tiempo para darle seguimiento”.

Agregó que “quiero celebrar que haya esta rectificación. Es el principal problema del país en el que no podíamos mantener ni un día más descoordinación o separación de esfuerzos”.

Enrique Alfaro comentó que “se dio la instrucción a Alfonso Durazo de que él se encargará de establecer la nueva ruta de enlace con el gobierno federal en los estados. No tengo ninguna disputa con Andrés Manuel, sólo estoy defendiendo la soberanía de Jalisco, el presidente habló conmigo, escuchó mi propuesta, la atendió así es que me da mucho gusto y lo celebro”.

Jaime Rodríguez, 'El Bronco', comentó que “la bronca no es el súper delegado, es la labor de seguridad y dijo que no será así. Van a estar ahí pero no como secretarios técnicos. Era una falta de comunicación”.