'Sumar panistas', primer objetivo de Margarita

Fernando Canales Clariond, integrante del Consejo Político de la campaña de Margarita Zavala, aseguró que el primer escalón para fortalecer el proyecto de la candidata presidencial independiente serán los militantes del PAN.

En entrevista con El Financiero, el exgobernador de Nuevo León aseguró que para ganar la elección presidencial el próximo 1 de julio necesitará convencer a muchos mexicanos, y serán los panistas los primeros a los que buscarán.

“Necesitamos convencer a muchos mexicanos, panistas y no panistas, panistas de tradición, por antecedentes y trabajo de años”, explicó.

Pero aclaró que no sólo los militantes del partido, o que cuentan con una credencial que los afilia a él, son el objetivo, ya que ese padrón es un universo muy limitado, 265 mil aproximadamente, sino quienes no son miembros del partido, las personas que tradicionalmente votan por él.

Canales Clariond detalló que entre las tareas del Consejo, integrado por diez personas (ocho militantes panistas) se encuentra la preparación de la infraestructura para la elección del 1 de julio.

“Tomando en cuenta que no contamos con una maquinaria partidista, vamos a ir preparando todo lo relativo al día de la elección, que básicamente consiste en un área de infraestructura de una plantilla de personas que voluntariamente nos ayude, como en el viejo PAN, a representarnos en las casillas, de manera que el día de la elección, en paralelo con la información oficial del sistema de cómputo del INE, tengamos nuestra propia fuente de información en cada una de las casillas”, agregó.

Si bien consideró que se trata de una “enorme tarea”, lo considera factible, ya que cuando él ganó la gubernatura de Nuevo León, en 1997, gastó menos que el PRI.

Él, como los otros integrantes del Consejo Político, se convertirán en representantes de Margarita Zavala en diferentes zonas geográficas. En el caso de Fernando Canales, su lugar de acción será en Nuevo León, y los estados vecinos Tamaulipas y Coahuila, donde buscará que la candidata independiente tenga una mayor presencia.

Afirmó que su apoyo a Zavala se basa en que cumple con una cualidad que no tienen los otros cinco candidatos presidenciales: transparencia. Por ese motivo, aunque sea militante panista, seguirá en el equipo de la exprimera dama.

“Yo sigo siendo militante del PAN, no he renunciado ni pienso renunciar a mi militancia”, dijo al asegurar que no viola los estatutos del PAN, ya que ese partido “no es de Ricardo Anaya, sino de los militantes que auténticamente compartimos una filosofía”.

“La que mejor representa los ideales, los postulados, los principios, las tesis fundacionales del partido, por mucho es Margarita Zavala y no Anaya”, subrayó.