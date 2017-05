¿Sabes si circulas este domingo? Aquí te lo decimos...

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental se mantendrá este domingo ante las malas condiciones atmosféricas.



A través de un comunicado, el organismo explicó que el sistema de alta presión localizado en el Valle de México, esta tarde, generó estabilidad atmosférica con vientos débiles hasta las 17:00 horas y alta radiación solar, lo que provocó un incremento considerable en la concentración de ozono, llegando a muy mala calidad del aire en la zona centro y sur del área metropolitana, evitando su dispersión.



Con ello, el programa Hoy No Circula se extenderá nuevamente el domingo, y no podrán circular todos los autos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.



Así como los que tengan holograma de verificación 1 y placa con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8).

Además, los destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas (excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel); y los de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par.



La restricción para su circulación será de las 5:00 a las 22:00 horas.



En tanto que los vehículos particulares con placas foráneas no podrán circular a menos que cuenten con hologramas 0, 00 o exento.