Sujetos disparan contra el bar 'Oasis' en Cancún y dejan tres muertos 

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Una balacera en el interior del bar 'Oasis', en Cancún, dejó tres muertos y cuatro heridos.



Versiones extraoficiales indican que este sábado por la noche tres personas llegaron a bordo de un vehículo, entraron al negocio ubicado en la supermanzana 65 de este destino turístico y dispararon a un presunto empleado de seguridad y a otra persona, quienes fallecieron en el lugar, mientras que un tercer herido de gravedad habría perdido la vida mientras era trasladado de emergencia al hospital.



De acuerdo con los primeros indicios de la Fiscalía General del Estado (FGE), elementos ministeriales encontraron casquillos percutidos calibre .45 y .9 milímetros.



Con este ataque, ya suman 32 personas ejecutadas, cifra similar a la registrada en diciembre de 2017, lo que convierte a este arranque del año en el más violento del destino turístico.



RECUENTO DE ATAQUES



El 10 de enero de este año, al menos 15 personas fueron lesionadas y tres fallecieron, tras ser baleadas en el bar “La Palapa de Chocky”, ubicado sobre la avenida Leona Vicario y Lombardo Toledano, en la Región 230 de Cancún.



En 2017, al menos siete ataques a bares se dieron en Cancún, dejando al menos nueve personas muertas y ocho lesionados, según datos preliminares.



El 2 de enero de 2017, alrededor de la media noche, al menos cinco sicarios llegaron a bordo de dos motocicletas y un vehículo para rafaguear el bar 'El Ejecutivo'. Los sujetos lograron darse a la fuga por las calles de la Supermanzana 64 y no fueron capturados.



El 5 de abril de 2017, el bar 'After Hour', ubicado en el cruce de las avenidas Náder y Cobá en la supermanzana 3, fue atacado y cuatro personas fallecieron, mientras que dos fueron lesionadas.

Lo más grave de este caso, es que el bar está localizado a 150 metros de la zona hotelera y a 250 metros del Palacio Municipal de Cancún.



También el 22 de abril pasado, poco antes de la nueve de la noche, dos sujetos dispararon contra el 'Bar Solid Club' ubicado a la entrada de la carretera Mérida-Cancún, en la avenida Portillo y avenida Uxmal. En el ataque murió el jefe de seguridad del bar y una persona resultó herida, y como ha sucedido en estos casos, los dos agresores lograron darse a la fuga.



El 18 de mayo, fue ultimado un hombre al interior de ‘Los Compadres’, ubicado en la Supermanzana 67 de Cancún sobre la Av. Miguel Hidalgo (Ruta 5).



El 19 de mayo del año pasado, 'Las Canoas' también fue atacado y dos personas resultaron lesionadas y otra falleció.



El 22 de octubre del año pasado, dos presuntos integrantes del crimen organizado abrieron fuego en contra de un bar clandestino conocido como 'El Bicho', el cual se encuentra ubicado en la Supermanzana 234, en dónde resultaron lesionadas tres personas.



En todos los casos, no se ha detenido a ningún implicado y los ataques han ocasionado que la afluencia a los bares de Cancún disminuya en más de un 50 por ciento.