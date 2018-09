'Me gané muchos mensajes de odio', acusa Fer, la chica de la foto compartida por senador del PAN

Fernanda Moreno, cuya fotografía fue compartida por el senador Ismael García Cabeza de Vaca en un chat con sus amigos aludiendo que era una escort, indicó que estos hechos ya le han causado muchos problemas.

"Me gané muchos mensajes de odio, insultos, muchos me dicen 'no Fer, tú lo puedes demandar', y por otro lado, llegan bromas de '¿cuánto cobras por zarandearte?'. Sus bromas pesadas de este señor ya me causaron muchísimos problemas en redes sociales, me da pena salir a la escuela", dijo en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Aclaró que ella es estudiante de Mercadotecnia y que no se dedica a ser escort.

"Es un tema muy delicado en el que se me acusa. Soy estudiante, claro que no me dedico a eso, respeto a las personas que lo hacen, pero yo no lo hago, se me hace indignante a mi persona", agregó.

El senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca fue captado chateando con unos amigos; compartieron la foto de una mujer y preguntaron por el padrote.

En entrevista por separado con El Financiero Bloomberg, Moreno señaló que nunca pensó que su foto se hiciera viral por causa de este senador.

"El día que me tomé la fotografía jamás pensé que fuera hacerse tan grande una foto que me tomé en el carro de mi mamá, a su lado", detalló.

Aunque también se mostró preocupada por la seguridad en internet.

"Es un tema de de seguridad. Esta vez fue un tema vergonzoso, pero también es un tema de seguridad, podría tornarse a algo más peligroso para una persona, que los engañen o los timen con fotos falsas".

Reconoció que lo que hizo el legislador con su foto va contra los derechos de ella y otras mujeres.

"Es un tema muy complicado, incluso penoso y vergonzoso para mi persona y para todas las mujeres. Creo que todas tenemos el derecho de subir lo que se nos antoje a las redes sociales sin tener miedo a las represalias", indicó en entrevista para El Financiero Bloomberg.

Reveló también sus temores por su carrera en el modelaje.

"Me molestó un poco que mi imagen se viera embarrada. Trabajo con varias marcas y me preocupa, no creo que quieran estar asociadas con un tema de prostitución", señaló.

Con información de Paulina Nares y Sebastián Padrón