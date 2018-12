Sólo intervendré en seguridad a petición de gobierno federal: Lomelí

GUADALAJARA, JAL.- El delegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí, señaló que, como se acordó en la reunión entre gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, los superdelegados no encabezarán las mesas de seguridad y sólo intervendrá a solicitud del gobierno federal.

“Nosotros no tomamos parte de este tipo de investigaciones (como el asesinato del comandante de El Salto ocurrido la mañana de este miércoles), salvo cuando se nos solicita la participación federal, como fue el caso de La Huerta, Jalisco, donde hubo seis muertos. Nos pidieron apoyo la Fuerza Única del Estado y se presentó Ejercito y se presentó Marina, pero en el caso de El Salto no tenemos ninguna participación, es un asunto que le corresponde al Estado y como no se han sentado en la mesa, no tenemos conocimiento del asunto”, indicó Lomelí.

Después de los acuerdos logrados entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores, los delegados de cada estado pasarán de ser secretarios técnicos a representantes de la Federación en las mesas de seguridad. El rol que desempeñarán se limitará a informar al mandatario federal de acuerdos y sucesos violentos que se registren en cada entidad.

“Nosotros la instrucción que tenemos es continuar acudiendo a las mesas, con humildad, con respeto a la envestidura del gobernador saliente y el entrante. Nos han pedido que acudamos a las mesas para estar llenando el parte y estar informando directamente al presidente de los hechos, que se acontecen desde el punto de vista violento, no hay más indicación”, detalló.

“Me imagino que ahora que tome protesta el gobernador electo (Enrique Alfaro Ramírez) convocará a la Mesa por la Construcción de la Paz como parte de su responsabilidad”, dijo el delegado federal.

En su calidad de gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez fue el primero en alzar la voz para rechazar que la seguridad de las entidades quedará en manos de los llamados “súperdelegados”. Posteriormente se sumaron los mandatarios de Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato.