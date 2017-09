Sociedad está harta de ver recursos utilizados inadecuadamente: Narro  

CIUDAD DE MÉXICO.- José Narro Robles, secretario de Salud, aseguró que la sociedad mexicana está harta de ver “utilizaciones inadecuadas de los recursos públicos”.



El funcionario dio detalles sobre los desvíos que se han encontrado en los estados de los recursos brindados por la Secretaría de Salud (Ssa).



“Con alguna frecuencia se trata de recursos de programas centrales, se trata de recursos del Seguro Popular, que van desde otros ramos, que se entregan a las entidades federativas, recursos que iban dirigidos en la lucha contra las adicciones o en favor de algunos de los programas preventivos. Se trata, efectivamente, de recursos no demostrados en su aplicación en medicamentos, material de curación, de laboratorio”, dijo al finalizar la ceremonia por el XXV aniversario de la Comisión Nacional de Bioética.



El titular de la Ssa advirtió que los principales desvíos se encuentra en Veracruz y las denuncias se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR).



Dijo que, hasta ahora, se ha podido solventar el 90 por ciento de los recursos donde se habían encontrado irregularidades.



“Lo he dicho muchísimas veces. Este país está cansado, esta harta esta sociedad de ver utilizaciones inadecuadas de los recursos públicos. En el caso de la Secretaría la instrucción que le he dado a mis colaboradores es la de avanzar en la comprobación de más de 90 por ciento de los recursos que estaban pendientes y ahora ya están comprobados”.