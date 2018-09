AMLO presentará política de seguridad en octubre

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dijo que será el próximo mes de octubre cuando presente su política de combate a la violencia y drogas, aunque descartó dar su postura personal sobre una posible legalización.

Después de su reunión con el gobernador de Tlaxcala, explicó que en el combate al tráfico de drogas y la violencia e inseguridad que provoca se van a analizar “todas las opciones”, incluida la legalización de algunas drogas.

“Vamos a analizar todas las posibilidades, no hay que descartar nada, vamos a ver qué es lo que más conviene, pero tenemos que parar esta guerra, no podemos seguir con esta violencia, todo esto que está sucediendo: cada vez se encuentran más fosas con cuerpos, fosas clandestinas”, dijo.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizo el expresidente Ernesto Zedillo sobre su política equivocada de combate al narcotráfico, en vez de la legalización, consideró que fue un acierto reconocer que se falló en esa materia y advirtió que no se debe actuar precipitadamente para combatir la violencia.

“Fue una buena confesión la del presidente Ernesto Zedillo, es de sabios rectificar, cambiar de opinión, reconocer los errores. Sólo no se equivocan los que no son seres humanos, todos los demás nos equivocamos, no se equivocará el creador, no se equivocan los dioses, pero los seres humanos nos equivocamos. Entonces, qué bien que él reconoce, es muy buena su observación, porque estamos enfrentando una gran crisis de inseguridad y de violencia y no se debe actuar de manera precipitada”, señaló el mandatario electo.

Agregó que “no se pueden enfrentar los problemas con ocurrencias, ya no se debe repetir lo mismo de años pasados, en donde para ganar legitimidad se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y eso nos metió en esta grave crisis de inseguridad y de violencia, esto que duele mucho”.