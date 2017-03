Sistema Anticorrupción no dará frutos si sociedad no cambia: Peña

Si la sociedad no cambia y no está dispuesta a inculcar valores apartados de la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será en vano y no dará los frutos esperados, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.



Acompañado por su esposa, la señora Angélica Rivera, el mandatario sostuvo un encuentro con la comunidad libanesa en México, al cual asistió el magnate mexicano Carlos Slim.



En ese marco, el presidente del consejo directivo del Centro Libanés, Alejandro Serio Morales, reconoció el esfuerzo del titular del Ejecutivo federal para instrumentar e implantar el Sistema Nacional Anticorrupción.



"Aprovechamos este momento para manifestar nuestra preocupación, por los escándalos de corrupción de unos pocos, que han ensuciado a la mayoría, pero estamos convencidos, igual que usted, que es momento de hacer valer las leyes y que se respeten por todos y cada uno de los mexicanos. México necesita orden, necesita respeto, necesita ejemplo", aseveró Serio Morales.



Ante ello, el presidente Peña Nieto consideró que otro será el rostro del país en la medida que se vayan consolidando dos sistemas que fueron impulsados en esta administración:



El sistema nacional anticorrupción, que cierra espacios a la opacidad y a la poca transparencia, e impulsa -dijo- la auténtica rendición de cuentas; así como el sistema nacional de transparencia.



"Pero todo esto será en vano, no dará los frutos esperados, si al final de cuentas como sociedad no estamos resueltos a cambiar y no estamos resueltos a asumir todos tarea en los valores que inculcamos en nuestra diaria forma de actuar, que nos permita realmente adquirir y formar valores muy apartados de lo que es la corrupción y el no respeto a la legalidad", sostuvo.