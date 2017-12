Sismo de magnitud 5 activa alerta sísmica en la CDMX

Un sismo de 5 grados activó la alerta sísmica en la Ciudad de México este lunes. Según el Sismológico Nacional, el epicentro fue en Acapulco, Guerrero.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 7 km al ESTE de ACAPULCO, GRO 25/12/17 14:23:07 Lat 16.86 Lon -99.83 Pf 10 km pic.twitter.com/pxewOKPB8S — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 25 de diciembre de 2017

Aproximadamente a las 14:20 horas, el sistema de bocinas de la Ciudad de México emitió la alerta sísmica, con la que cientos de personas evacuaron sus casas y edificios.

1

En su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se activó el protocolo de revisión en la localidad.

Está temblando, se activa protocolo de revisión en la #CDMX #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 25 de diciembre de 2017

El presidente Enrique Peña Nieto informó que hasta el momento y tras activar los protocolos, no hay reporte de daños.



Ante el sismo de magnitud preliminar de 5.0, se activaron los protocolos. @PcSegob me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la CDMX. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de diciembre de 2017

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, llamó a los ciudadanos a mantener la calma, pero recomendó mantenerse alerta para realizar evacuaciones en caso de ser necesario.



Confirmó que a pesar de la intensidad del temblor no se registran daños materiales o personas lesionadas en todo el Estado, aunque indicó que se pusieron en marcha todos los protocolos de seguridad para corroborar que todo se encuentre bien como hasta el momento se ha reportado.



El Aeropuerto Internacional 'Juan Álvarez' dio a conocer que sus operaciones de aterrizaje y despeje de aeronaves continúan operando de manera normal, luego de que su personal de emergencias realizo una exhaustiva revisión en todas sus instalaciones incluyendo pistas y almacenes.



Las centrales de autobuses también reportaron sin afectaciones e indicaron que continúan de manera normal sus servicios de salida y llegada a este destino turístico.



El alcalde Evodio Velázquez Aguirre, informó que no se reportaron suspensiones en los suministros de energía eléctrica, agua potable o servicio de televisión por cable e internet, y que los hospitales trabajan de manera normal.



En redes sociales, los usuarios de la Ciudad de México reportaron que, pese a la alerta, no percibieron el movimiento telúrico.



Con información de Enrique Villagómez.