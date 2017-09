Sismo de 8.2, el de mayor magnitud en un siglo

El sismo registrado la noche del jueves a las 23:49, fue de magnitud 8.2 y se localizó a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Ha sido hasta el momento el de mayor intensidad registrado en un siglo, informaron especialistas en conferencia de prensa en el salón Tlayolotl, en Ciudad Universitaria.



"Hasta las 10:15 de la mañana el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 266 réplicas, de las cuales 13 de ellas tenían magnitudes de al menos 5. La mayor registrada hasta el momento es de 6.1 que ocurrió a las 00:17 horas, poco después del sismo principal", informó la doctora Xyoli Pérez, del Servicio Sismológico Nacional.



El tiempo aproximado en que tardó el sismo en llegar a la Ciudad de México fue de 135 segundos desde el epicentro en Pijijiapan Chiapas, señaló la especialista, quien estuvo acompañada por el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado, y el doctor Luis Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería de esa casa de estudios.

Luces en el cielo

En cuanto a las luces no hay ninguna explicación -sostuvieron los investigadores. "El sismo tiene su origen a 58 kilómetros de profundidad, el epicentro se encuentra en el océano y los reportes de estas luces son en diferentes lugares de la República, pero no están relacionadas con el sismo en sí".



¿Fue parecido al sismo de 1985?

Hay una característica importante, su localización -explicaron los especialistas- "Con respecto al de 1985, fue en las costas de Guerrero y Michoacán, la distancia a la Ciudad de México fue no más de 400 km, mientras que el del jueves por la noche el epicentro fue a más de 650 km de distancia".



Los panelistas señalaron que aún no se sabe cuándo va a temblar, "estamos en un país altamente sísmico, podremos tener no varias réplicas sino otro sismo en el país en cualquier momento. Es muy importante que la población este consciente de esto. Siempre debemos estar preparados y no podemos bajar la guardia", advirtieron.



Tsunami

"El tsunami sí ocurrió, pero fue de relativa importancia, alcanzando entre el máximo y el mínimo de una onda hasta 3 metros en algunos de los sitos que monitoreamos", informó Jorge Zavala, jefe del Servicio Mareográfico.



"Pueden venir algunas ondas altas y algunas de mayor amplitud. Esto ocurrió anoche y no necesariamente fue la más intensa. Hay que estar alertas unas 12 horas desde que se originó el primer oleaje porque puede haber alguna réplica y puede ser más grande", aseguró.