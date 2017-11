Sin sanciones, da PAN carpetazo al tema de los 'moches'

Aunque si se encontraron irregularidades en el tema de Los moches, donde por vía de costos se pudo demostrar que lo que se pagó a 100 valía 50, la Comisión Anticorrupción del PAN no pudo aplicar ninguna sanción por presuntos actos de corrupción a los militantes involucrados porque no tiene facultades para investigar más allá de los propios militantes por lo que las denuncias que se presentaron ante ese órgano partidista quedaron sin castigo.



“Encontramos que para poder fincar responsabilidades tenemos que meternos a la contabilidad de los contratistas involucrados y la Comisión del PAN, la Comisión Anticorrupción no tiene facultades más que para intervenir en asuntos donde están involucrados militantes del PAN, pero no tenemos facultades como la Secretaria de Hacienda, que si puede meterse a la contabilidad de un contratista a través del SAT, pero nosotros no podemos, no somos autoridad”, reconoció el senador Ernesto Ruffo, integrante de la Comisión Anticorrupción panista y encargado de seguir el caso de los moches.



“Por vía de costos pudimos demostrar que una obra municipal bajo sospecha en las denuncias, lo que trae hecho como obra vale 100 pero costó 50, entonces ¿dónde quedaron los 50 que faltan?”.



Ruffo Appel señaló que aunque la investigación llegó al fondo y “llegamos al límite de lo que podíamos investigar, el caso aún está pendiente porque se emitió una recomendación al Comité Ejecutivo Nacional a través de una iniciativa de ley para que todas estas irregularidades en las que están involucrados presidentes municipales, diputados y hasta presidentes de partido, no vuelvan a suceder”. No obstante, dijo, esta petición aún ha sido atendida por el CEN.



“Nosotros llegamos al fondo desde el punto de vista que descubrimos el fenómeno y descubrimos cómo deshacerlo, pero ir a condenar a un militante para meterlo a la cárcel no está dentro de nuestras facultades. La Comisión Anticorrupción no tiene facultades de Ministerio Públicos”.



No obstante dijo, “lo que podemos hacer nosotros es correrlos del PAN y yo espero que sí porque todo esto podría avanzar más si hay una determinación del Consejo Nacional, pero hasta ahorita lo que nos permitió la investigación fue recomendar una conducta de aquí para adelante, es decir curar al Poder Legislativo de este cáncer y después escarbarle para atrás para que la denuncia llegue ante la autoridad competente. Pero nosotros como comisión tampoco tenemos es facultad”, dijo.



Explicó que fueron tres las denuncias que llegaron a la Comisión sobre el caso de los moches, pero el caso más grave fue el caso de Yucatán, donde llegaron hasta diez denuncias.



Apuntó que en este asunto “todo mundo se tira contra todo mundo, adentro del PAN y están involucrados presidentes municipales, diputados, directivos y hasta hay nombres de personas que actualmente son líderes de comités directivos estatales o municipales. Volvió esto una especie de guerra contra todos”, apuntó.



Recordó que incluso los nombres del excoordinador del PAN en San Lázaro Luis Alberto Villarreal y el exvicecoordinador, Jorge Villalobos, aunque no fueron denunciados ante la comisión, si son mencionados en algunas denuncias porque eran cabezas de una legislatura.