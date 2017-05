IEEM pide resolver fallas que evitan registro de representantes

TOLUCA.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a exigencia de los institutos políticos y la representación de la candidata independiente, emplazó al INE a resolver a más tardar mañana miércoles la falla de su sistema informático que ha impedido el registro de 36 mil representantes de partidos – y sus suplentes-, ante las mesas directivas de casilla.



De lo contrario, “pondrá el riesgo la organización y logística de los partidos políticos y la candidata independiente” ya que el retraso que presenta a cinco días de la elección para gobernador en el Estado de México “ha generado incertidumbre en la capacitación” de quienes serán sus ojos el próximo domingo.



Luego de declarar un receso para tomar un acuerdo y emitir una postura por este problema del INE, se pidió además que informe al IEEM el estatus de los representantes de partidos e independiente con corte al día de hoy; que diga cómo está atendiendo la falla y además, se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa por esta situación que afecta el desarrollo del proceso electoral mexiquense; asimismo, el IEEM ofreció su apoyo técnico al INE.



Por la mañana, durante la sesión extraordinaria, los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General de IEEM responsabilizaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de poner en riesgo la jornada electoral del domingo 4 de junio para elegir gobernador debido a las fallas de su plataforma ya que el sistema debió haber cerrado hace ocho días y a la fecha reporta problemas que no ha subsanado.



El consejero Gabriel Corona Armenta sugirió que, incluso, pudiera concretarse un adendum al convenio de colaboración para que esa función se le delegue al IEEM aunque el registro de los representantes no sea en tiempo, pero sí en forma.



Desechó que la elección se ponga en riesgo. “No ocurrirá; a pesar de las dificultades, el INE tiene los recursos técnicos para resolver esto aunque sea un poco fuera de los plazos establecidos”.



Corroboró que la plataforma tecnológica que diseñó el órgano electoral nacional “no ha funcionado correctamente en términos informáticos” – lo llamó ciclo inestable-, y por ello no ha concluido el registro.



SÓLO FALTA EL 8%: INE



El presidente de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio, admitió que han tenido problemas con el sistema “los estamos tratando de resolver, los resolveremos próximamente”, indicó tras garantizar que la representación de los partidos el día de la elección está asegurada, “incluso si se debe hacer operativo especial, se hará”.



Dijo que llevan un avance de 92 por ciento en las acreditaciones y falta 8 por ciento, que representa 36 mil representantes más sus suplentes. “Entiendo que los partidos están en su papel y desesperados, pero ya tienen en su poder este adelanto”.



Dijo que están por validarles en algunos distritos sustituciones en su mayoría y admitió desconocer si el atraso se debió al diseño o cuestión informática pero “el sistema no funcionó como esperábamos”, aunque insistió que hay tiempo para resolver este problema.