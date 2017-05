Semarnat espera 200 IMECAS para aumentar medidas contra contingencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, destacó que pese a que por casi dos semanas se han tenido contingencias ambientales, no se ha llegado a los niveles que lleven a las autoridades a contemplar mayores restricciones para los habitantes de la Ciudad de México.



“El año pasado tuvimos picos arriba de los 200 IMECAS, insisto, este año no hemos ni siquiera llegado a los 180 IMECAS, no es una calidad de aire aceptable, esto nos motiva y nos obliga a seguir trabajando para tener mejor calidad del aire, pero sin ninguna duda no estamos en niveles en que se tienen que tomar medidas mucho más estrictas”, aseguró en conferencia de prensa al término de la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Especializado México Incluyente.



El funcionario destacó que es por esto que, aun cuando en las escuelas se mantendrán las medidas de no ejercitarse y evitar permanecer en el exterior, no se contemplan suspensión de clases.



“No hemos tenido un solo día en este año en que llegáramos a valores como los que tuvimos el año pasado, esto es por las medidas que hemos venido tomando tanto en el Gobierno de la República como en los diferentes estados. Se está cumpliendo ese objetivo que era evitar los picos que observamos en 2016”, detalló.



Agregó que se han implementado medidas como la implementación de un fondo para que las entidades puedan utilizar tecnologías más limpias en su transporte público, el cual consta de más de cuatro mil millones de pesos otorgados por Nacional Financiera, pero que no se ha empleado ya que “estamos a la espera que los transportistas y los gobiernos locales puedan aprovechar sus bondades".