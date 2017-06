Sin focos rojos en Veracruz por elecciones: Yunes

Xalapa, VERACRUZ.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que no existen focos rojos en el Estado, sin embargo, el ejército y personal de la Secretaría de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia en los municipios de Coyutla, Coxquihui, Chicontepec, Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Yanga, Tezonapa, Soteapan, Catemaco, Omealca, Cosoleacaque y Santiago Tuxtla, en donde dijo, requieren "atención especial".



Asimismo, indicó que es la primera vez que el Gobierno del Estado no interviene en el proceso electoral y que no hay dinero público en las campañas.



Esto a pesar de los señalamientos en diversos municipios como Zongolica, San Rafael, Papantla y Naranjos en donde la población acusó a policías, empleados municipales y hasta alcaldes de favorecer a la alianza PAN - PRD.



El Gobernador del Estado hizo un recuento de situaciones que se han registrado en los últimos tres días en el cual mencionó seis hechos de violencia relacionada con la elección de este domingo, además de cuatro incidentes en donde se violó la veda electoral. Los cuales, refirió, son los únicos hechos confirmados.



Yunes Linares enlistó el asesinato de una persona y dos heridos en Catemaco la noche del dos de junio luego de que se enfrentaron con escoltas del alcalde, Jorge González Azamar, ya que intentaron ingresar a su domicilio por una denuncia anónima de presuntas despensas al interior. Yunes Linares dijo que hay un detenido y que la Fiscalía de Veracruz ya investiga el hecho, por lo que los agresores se encuentran identificados.



Un segundo hecho se dio la noche del sábado cuando el vehículo donde viajaba el candidato de Morena en Cosoloeacaque, Andrés Mario Zúñiga, recibió dos impactos de bala.



Aunque él no resultó herido, fue llevado a un hospital por una crisis nerviosa. A partir de entonces el candidato está siendo custodiado por personal de seguridad del Estado.



En Tepetzintla, la casa del candidato de Movimiento Ciudadano, Roberto Miguel Galván, fue baleada sin que haya personas detenidas.

En Chicontepec, la casa del candidato de Movimiento Ciudadano, Álvaro Martínez Martínez, también fue baleada sin que haya habido heridos.



En Sayula de Alemán se detuvo a una persona que amenazó al personal del OPLE cuando entregaban las boletas electorales.

En Coyutla, la candidata de la coalición PAN - PRD, María Luisa Carlos Ramos, fue retenida durante varias horas presuntamente por realizar campaña fuera de los plazos. La candidata fue liberada después de las cuatro de la mañana.



Acerca de los hechos en donde se violó la veda electoral mencionó que en Emiliano Zapata fueron localizadas despensas que presuntamente repartiría la coalición PAN - PRD.



En Juchique de Ferrer, simpatizantes de la coalición PAN - PRD detuvieron un tráiler cargado de 15 toneladas de cemento que presuntamente beneficiaría al candidato de la alianza PRI - PVEM.



En Hidalgotitlán retuvieron una camioneta que transportaba láminas de zinc que en un principio se dijo que era propiedad del Gobierno del Estado. El Gobernador lo desmintió. Finalmente, informó que en Moloacán, simpatizantes de Morena detectaron a gente del PRI repartiendo dinero.



Acerca de las 5 mil despensas que fueron localizadas en Papantla, refirió que en realidad se trataba de 50.