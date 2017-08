Sin confirmar, adhesión de diez diputados a Morena: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- La oficina de la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que no está aún decidida ni confirmada oficialmente la salida de un grupo de legisladores del partido para integrarse a Morena.



A pesar del mensaje difundido, la noche del pasado miércoles, por el propio presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se reunió con diez diputados federales del PRD que han decidido ya integrarse a su partido, en las oficinas del coordinador perredista, Francisco Martínez Neri; y del subcoordinador, Jesús Zambrano, aseguraron que “no es oficial y hasta el momento los legisladores no han tomado una decisión”.



Sobre las versiones públicas de que el propio coordinador Martínez Neri se iría a las filas de Morena, se aclaró que “al diputado lo invitaron en más de una ocasión a sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional, pero ya aclaró que no se irá del PRD”.



Incluso, desde la noche del mismo miércoles, Martínez Neri desmintió la versión, aunque sólo lo hizo vía twitter.



En el PRD se indicó que entre los legisladores perredistas que acudieron al encuentro con López Obrador figuran Isaura Ivanova Pool Pech, de Quintana Roo; Ana Leticia Carrera Hernández, de la CDMX; Jesús Salvador Valencia Guzmán, de la CDMX; Alberto Martínez Urincho, de la CDMX; Karina Barón Ortiz, de Oaxaca; Héctor Javier García Chávez, de Morelos; Ricardo Barrientos Ríos, de Guerrero; Tania Araguijo Herrera, de Guerrero; Carlos Hernández Mirón, de la CDMX.



El vicecoordinador Jesús Zambrano aseguró que las recientes afirmaciones de López Obrador “son una mentira que caerá por su propio peso”.



Se dijo extrañado de que López Obrador no se haya pronunciado sobre el proceso de remoción iniciado este jueves en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contra el Jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, de Morena, a quien se vincula con presuntos nexos con el crimen organizado.



En un comunicado, Zambrano Grijalva afirmó que López Obrador ha fracasado en su intento por “desfondar al PRD”.



El líder de Morena “quiere mantener la percepción entre la opinión pública de que sigue avanzando; pero lo más seguro es que la mayoría de los ´legisladores´ de los que habla en su video y que se adherirían a la firma del ´Acuerdo de Unidad´ del 3 de septiembre, sean ´puros refritos´”, expuso Zambrano.



Señaló que mucho se estuvo diciendo en días pasados de que 12 y hasta 15 diputados federales del PRD se iban a las filas de Morena. Pero “poco a poco ha ido quedando claro que es una falsedad, que no es cierto”, apuntó.



El líder parlamentario comentó que podrían irse de su partido “dos o tres. Sin embargo, la mayoría de los que habían sido incorporados a una lista de los que ´supuestamente se estarían yendo a Morena´, han estado aclarando públicamente que son orgullosamente militantes del PRD y que seguirán en nuestras filas partidarias”.



“La mentira, añadió el diputado federal, va a caer por su propio peso. Puede ser que AMLO se haya reunido con diez ´legisladores´ como dice, aunque no precisa si son diputados federales, senadores, diputados locales. Me late que van a ser la mayoría puros refritos”, de quienes ya habían informado su cambio de partido, aseveró.