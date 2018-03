Sin Andrés Manuel, no voy a un debate: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade dijo que sin Andrés Manuel López Obrador no participará en ningún debate.

Este martes, el candidato de la coalición "Todos por México", se reunió con empresarios del grupo BBVA-Bancomer.

En el lobby de la torre del grupo ubicada en avenida Reforma, se le preguntó al exsecretario de Hacienda si participará en un debate con otros candidatos aunque no vaya López Obrador.

"No, porque a mí me parece que la idea de un debate es que contrastemos nuestras ideas quienes estamos deseosos de participar. Si no estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate", respondió.

Agregó estar "dispuesto a debatir mis ideas con todos los que están dispuestos a participar al mismo tiempo. Y en ausencia de eso, estoy dispuesto a confrontar mis ideas con quien sea distinto en la contienda, que quiera contrastarlas conmigo".

Meade Kuribreña señaló como necesario el planteamiento hecho ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre que México necesita una segunda ola de reformas.

"El país tiene que seguirse trasformando, el país tiene que seguir evolucionando. Los retos que tenemos hoy, no son los mismos que teníamos hace seis años, y eso quiere decir que, frente a esos nuevos retos, tenemos que hacer nuevas propuestas, que permitan que el país supere los retos que hoy vayamos teniendo que, insisto, no son los mismos que teníamos entonces".

José Antonio Meade añadió que "México, en consecuencia, lo que tiene que hacer es permanecer constantemente en la ruta de una transformación que nos permita estar a la altura de los resultados que de nosotros espera la ciudadanía".

También criticó la postura del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción quien pidió que no se designe el fiscal anticorrupción durante el periodo electoral por temor a un "albazo legislativo".

Dijo que "pedirle al país que se espere, es reflejo de una incapacidad de construir un consenso.

Si nosotros pudimos lograr que dos terceras partes del Congreso federal, que la mitad de las legislaturas locales aceptaran una arquitectura que nos permitiera hacer frente de mejor manera al reto de la corrupción, debiéramos de ser capaces de generar espacios de confianza alrededor de los nombramientos".

Agregó que "vamos a seguir insistiendo en que la contienda electoral no tendría por qué retrasar el que se les vaya dando respuesta a los ciudadanos en los temas que a los ciudadanos preocupan, y cualquier ente que reconozca que no tiene capacidad de generar consensos le está quedando mal, a mi juicio, al ciudadano en un sistema para el cual hemos venido construyendo un consenso relevante y un marco legal robusto".