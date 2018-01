Sin aguinaldo 7 mi 600 trabajadores del STASPE en Michoacán

MORELIA.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) exigió el pago de la segunda parte del aguinaldo y pago de prestaciones no cubiertas por un monto de alrededor de 70 millones de pesos.



Son 7 mil 600 los trabajadores michoacanos, quienes han sido afectados por incumplimiento de la parte patronal encabezada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.



Por ello centenares de trabajadores bloquearon la sede de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, y marcharon por varias avenidas de la ciudad de Morelia.



Posteriormente, en el exterior de Palacio de Gobierno, los manifestantes reprobaron que los altos funcionarios hayan cobrado puntualmente sus aguinaldos, mientras que la clase trabajadora "no tienen para los Santo Reyes".



Por su parte, el dirigente estatal del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón anunció que mañana viernes los trabajadores llevarán a sus hijos frente a las oficinas de gobiernos para que el gobierno pague la segunda parte del aguinaldo.



En entrevista, Ferreyra Piñón declaró que el Gobierno de Aureoles "no ha honrado la palabra comprometida con los trabajadores al servicio del Ejecutivo".



Además, hizo notar que si el Gobierno estatal continúan incumpliendo con los pagos a los empleados "frenaremos todas las actividades en las oficinas gubernamentales".