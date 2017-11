Sin '3de3', góbers de cuatro entidades

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores de Nayarit, Baja California, Coahuila y Tabasco no han hecho públicas sus declaraciones de interés, fiscal y patrimonial, y en consecuencia la mayoría de sus funcionarios tampoco lo ha hecho.



En Coahuila, Rubén Moreira deja el gobierno el próximo 30 de noviembre y hasta ahora no ha hecho públicas sus declaraciones. En esa entidad, de 74 funcionarios que deben entregar sus declaraciones, sólo hay nueve registros.



No obstante, su Sistema Local Anticorrupción, si bien está completo, es uno de los que más críticas tienen por la falta de participación ciudadana y la integración de funcionarios afines al gobierno en las instituciones del sistema.



En Nayarit, el 19 de septiembre tomó posesión Antonio Echevarría, quien tampoco ha presentado su 3de3, impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.



Esa entidad, de 57 funcionarios, entre diputados federales y locales, así como senadores, alcaldes y gabinete estatal, sólo dos personas tienen registro de sus declaraciones.



En contraste, Nayarit fue uno de los estados con un sistema Local Anticorrupción completo en la fecha de plazo de la Ley General Anticorrupción que entró en vigor el pasado 19 de julio.



En Baja California, el gobernador Francisco Vega tampoco ha hecho pública la información sobre sus ingresos, posesiones e intereses; sin embargo, 24 de sus 42 funcionarios estatales ya lo hicieron. El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California quedó formalmente constituido el 6 de agosto.



Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, tampoco ha cumplido con ese ejercicio de transparencia. En esa entidad, de 62 servidores públicos, sólo seis lo han hecho.



El Congreso de esa entidad aprobó su Ley del Sistema Estatal Anticorrupción el pasado 13 de julio.