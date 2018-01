¿Sigues las indicaciones de tu médico? 3 de cada 10 consideran que no

La gripe, la faringitis, la bronquitis y la neumonía son algunas de las enfermedades respiratorias más frecuentes en los seres humanos. Sin embargo, casi el 30 por ciento de los médicos considera que los pacientes no siguen sus recomendaciones para atender sus problemas de salud, y el 55 por ciento indicó que existe resistencia para seguir adecuadamente sus tratamientos.



En el estudio se analizaron algunas pautas de comportamiento entre especialistas de la salud y pacientes. Arrojó que 42 por ciento de los médicos creen que los pacientes suelen no seguir correctamente sus tratamientos por pereza, y 37 por ciento señaló que simplemente olvidan las indicaciones puntuales de los doctores para combatir sus propios padecimientos.



El estudio realizado por la plataforma especializada Doctoralia, también ofrece un panorama sobre la captación de nuevos pacientes y su fidelización. Al respecto, 62.7 por ciento de los especialistas aseguraron que la transmisión de confianza es esencial para que los pacientes sigan las recomendaciones y acudan de vuelta a visitarse si tienen otro problema de salud.

Otros factores que los profesionales de la salud consideran determinantes para captar y fidelizar a los pacientes son: la amabilidad y empatía con los pacientes (58.3 por ciento), ofrecer soluciones y alternativas (43 por ciento) y lograr que el paciente se sienta acompañado durante el proceso (39.7 por ciento).



El estudio arroja resultados en cuatro naciones clave para el mercado de la e-salud: México, Brasil, Polonia y España. En cuanto al seguimiento de las indicaciones de los especialistas, México es el país en el que más profesionales de la salud piensan que los pacientes no siguen sus indicaciones.



En Brasil casi un 17 por ciento de los doctores piensa que sus pacientes no lo hacen. Polonia y España marcan una tendencia similar con 16 y 21.7 por ciento, respectivamente.



“La cifra es preocupante en México, ya que si la comparamos con otros países en donde Doctoralia realizó el estudio, vemos que la tendencia en la nación mexicana es la más elevada”, afirmó el cofundador de Doctoralia, Frederic Llordachs.



En cuanto a las razones que los doctores identifican como las principales para no acatar sus recomendaciones, el olvido es la principal en Brasil (54 por ciento), Polonia (72.9 por ciento), y España (61.5 por ciento) mientras que la mayoría de especialistas mexicanos piensan que esto ocurre porque los pacientes están cada vez menos dispuestos a tomar medicación o seguir tratamientos determinados (55.1 por ciento).



En lo referente a la captación de pacientes, la tendencia del resto de países es idéntica a la de México. Generar confianza con el paciente es para los especialistas la mejor manera de fidelizarlos y lograr que decidan tener una consulta si tienen otro problema médico en todos los países analizados, seguidos de la amabilidad y la empatía, y del seguimiento con el paciente sobre su enfermedad.