'Siempre vamos a estar para ayudar a nuestro pueblo mexicano', dicen soldados 

CIUDAD DE MÉXICPO.- A tres meses del sismo del 19 de septiembre que sacudió a la Ciudad de México, en la mente del soldado Alejandro Cuéllar Hernández permanece aún la imagen de la tragedia y desgracia, pero también de la esperanza y la satisfacción de haber ayudado a rescatar personas con vida.



"Llego una mujer y me dijo que si podíamos encontrar a su hermano, se hincó, abrazó a Panuco (un perro rescatista manejado por Alejandro) y se puso a llorar pidiéndole al can que rescatara a su hermano...



"Yo me llené de mucho sentimiento, y en efecto encontramos con vida al familiar de la señorita. Cuando entramos a personas con vida nos da una satisfacción enorme que ni palabras tenemos para describirlo", dijo en entrevista con El Financiero.



El binomio Alejandro-Panuco son parte de la brigada de rescate de la Policía Militar del Ejército Mexicano, que durante los sismos de septiembre participaron en la búsqueda y rescate de personas en la Ciudad de México.



"Aproximadamente en la ciudad de México se desplegaron nueve células integradas por un oficial y seis binomios", explicó el Capitán de Infantería Javier Antonio Martínez, comandante de una compañía canofila.



Detalló que fueron tres binomios los que lograron mejores resultados en los trabajos de localización y rescate de personas dentro de las estructuras colapsadas en la Ciudad de México.



Un fue el Cabo Rodríguez y su can Asta, quienes localizaron a nueve personas sin vida; el Sargento Moran y su perro Rayo, localizaron a nueve personas fallecidas.



En tanto, el Cabo Cuéllar Hernández y Pánuco rescataron a seis personas con vivas en la colonia Portales y nueve fallecidas en la colonia Del Valle, contó el Cabo Cuéllar Hernández.



Recordó que él tiene a Pánuco, un perro de cuatro años de la raza pastor belga malinois, desde los tres cuatro meses de edad y a la fechan sigue cuidándolo, reforzando lazos y salvando vidas a nombre del Ejército Mexicano.



"Somos una institución que representamos al país y siempre vamos a estar para ayudar a nuestro pueblo mexicano", dijo durante una demostración en las instalaciones de la Unidad Canina del Ejército, en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.