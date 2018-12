Si nos quitan presupuesto, llamaré a Nuevo León a no pagar impuestos: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez 'El Bronco', gobernador de Nuevo León, afirmó este miércoles que, si el Gobierno federal decide quitarle presupuesto al estado, llamará a los habitantes a no pagar impuestos.

"Si él (Andrés Manuel López Obrador) nos quita dinero en Nuevo León, yo llamaré a los neoleoneses a que no le paguemos impuestos a la Federación, se quedará el país sin dinero. No se trata de eso, no es eso", dijo Rodíguez Calderón a medios de comunicación.

"Creo que Nuevo León tiene que ser privilegiado en el tema del presupuesto porque aporta al país el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, y el país tiene que ser consciente de eso. Si Nuevo León crece, el país crece. Y nosotros queremos crecer en la industria, en el comercio, en el negocio y no en el asistencialismo", añadió el excandidato presidencial.

Luego de que Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, llamara a que las entidades tengan más recaudación y reduzcan costos en el ejercicio, Rodríguez Calderón negó que en su entidad vaya a cobrar más impuestos.

"Nosotros no vamos a cobrar más impuestos, nosotros ya cobramos los impuestos. Sostenemos a la Federación, que es floja; la Federación se convirtió en un ente burocrático que necesita regresar al origen de la coordinación fiscal, que es el respeto a la autonomía de los estados", subrayó.

También comentó que en el encuentro que sostuvieron este martes la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se regrese "un poquito de lo mucho que le damos" los estados a la Federación.

De acuerdo con 'El Bronco', para elaborar un buen presupuesto se requiere “ver por entidad federativa, no por proyecto nacional, porque si no los estados que avanzamos vamos a retroceder".

"Es un tema de coordinación fiscal, la Federación cobra 100 por ciento y solamente regresa a los estados 20 por ciento", agregó el gobernador.

"Superdelegado no me estorba"

Interrogado sobre la figura de los delegados estatales, Jaime Rodríguez indicó que "no le estorban" para continuar su gestión; además no tendrían funciones más allá de las que les corresponden.

"Superman no existe, no hay ‘superdelegados’, no existen; Batman no existe, Santa Claus no existe. Punto. Si existieran Superman, Batman o Santa Claus y fueran a Nuevo León se tendrían que poner de acuerdo con el gobernador", afirmó.

Con información de Notimex.