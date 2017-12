Si mantienen opacidad en recursos, independientes ponen en riesgo su candidatura: INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que los aspirantes independientes a la Presidencia continúan sin reportar sus ingresos y egresos, por lo que les advirtió que corren el riesgo de no lograr el registro de su candidatura.



De los 48 aspirantes a la Presidencia de la República, sólo 12 han registrado operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF); mientras que del total de 286 aspirantes, 231 –80 por ciento– siguen sin hacer sus reportes.



De acuerdo con el “Informe sobre operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 correspondiente a la Precampaña y Obtención del Apoyo Ciudadano en el SIF”, hay un registro de información de ingresos por siete millones 958 mil pesos y egresos por nueve millones 572 mil pesos.



El consejero Ciro Murayama detalló que, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, “sólo nos ha dado cuenta de ingresos por 620 mil y gastos por cuatro millones 149 mil”. En tanto, Margarita Zavala ha dado cuenta de ingresos por do millones 580 mil pesos y gastos por dos millones 406 mil pesos.



Agregó que en el caso de Armando Ríos Piter, reportó ingresos por 892 mil pesos y gastos por 725 mil pesos, mientras que Pedro Ferriz de Con sigue sin reportar operaciones ante el SIF.



El consejero presidente Lorenzo Córdova recordó a los aspirantes a candidatos independientes que de no cumplir con su responsabilidad de reportar ante el INE los informes de ingresos y gastos de sus operaciones, podrían no aparecer en la boleta electoral.



“Para que un aspirante a candidato independiente pueda aparecer en la boleta correspondiente se requieren esencialmente tres cosas: conjuntar el número de firmas requerido como mínimo por la vía independiente a un cargo de elección popular; contar con la dispersión territorial, determinada por ley, y el de ser objeto de un escrupuloso mecanismo de rendición de cuentas. Quien no pase la criba de la fiscalización, con independencia de que haya cumplido los requisitos de apoyos planteados en la ley, no va a aparecer en la boleta”, puntualizó.