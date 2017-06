Si INE y Fepade actúan, Morena podría perder su registro: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN) demandó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) den cause a las demandas contra Morena y su dirigente Andrés Manuel López Obrador por la opacidad en el manejo de los recursos y en general por la forma en que opera ese partido, al parecer con recaudaciones ilegales.



Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, dijo que tanto las autoridades electorales como judiciales tienen que actuar por las evidencias que han salido a la opinión pública, que de aplicarse la ley electoral llevarían a Morena a perder su registro como partido político, ello independientemente de los delitos penales en los que pudiera estar incurriendo.



En entrevista, Gárate señaló que todas las denuncias y señalamientos que se han venido conociendo a raíz de los videos de la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, deben atenderse de manera oficiosa y sin que medie una denuncia por parte de los partidos políticos.



Ello, dijo, porque es un asunto que esta en los medios y por ello el INE debe atenderlo. "Resulta muy extraño que con estos hechos graves, contundentes e incluso denuncias nuestras ante Fepade, no se actúe contra Morena y su dirigente".

El representante panista subrayó que la pérdida del registro de un partido político se da a partir de la gravedad de las faltas y su reincidencia, por lo que si la autoridad acredita estos elementos, Morena perderá su registro, porque en este caso no nada más son faltas a la ley electoral sino también se podrían estar cometiendo delitos penales".



Comentó que incluso, el PAN presentó una queja ante el INE contra Morena en materia de fiscalización, "donde de manera fehaciente se acredita que ese partido está recurriendo a fuentes de financiamiento que no reporta y que al no reportar se vuelven fuentes de financiamiento privado indebido y en algunos casos lo que estamos apreciando es que los recursos con los que se está financiando de manera ilegal son también recursos públicos".



Explicó que ello sucede en el caso de los descuentos que Delfina Gómez hacia a sus trabajadores en Texcoco para aportarlos a Morena, cuando en el Congreso estatal se acredita que se desviaron recursos para ese partido y cuando Morena está recibiendo donaciones privadas sin cumplir la ley.



"Entonces. ante todo eso, el INE no puede estar fingiendo demencia, está obligado a actuar en consecuencia, llevar a cabo las investigaciones correspondientes y hacer una auténtica fiscalización para aplicar las sanciones correspondientes".



En su oportunidad, Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro, señaló que Acción Nación ha demandado que se investigue el cien por ciento de los recursos que recibe Morena y los recursos con los que se mueve y opera López Obrador y ahora con lo que declara Eva Cadena de que la usaban para recaudar.



Coincidió en que las irregularidades "son gravísimas y pueden llevar a que este partido de reciente nacimiento desaparezca por la forma en que ha venido manejando sus finanzas".