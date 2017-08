Si hubiera algún delito de Emilio Lozoya será su responsabilidad, advierte César Camacho

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el mexiquense César Camacho, adelantó que de haber alguna conducta penal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, será una responsabilidad personal, y no del partido ni del gobierno.



"Las conductas penales, lo he insistido reiteradamente, son conductas personales; de suerte que nos parece correcto que haya una profusa, profunda y exhaustiva investigación de los hechos", sostuvo.



Explicó, en entrevista, que los legisladores exigirán "que no haya nadie que se suponga que cuente con información que deje de ser citado en cualquier carácter, de alguien que tenga alguna imputación o alguien que sea referido en un testimonio, alguien de cuya participación se dé cuenta en un documento".



"Que la investigación sea exhaustiva", remarcó.



Precisó que "a los priistas nos importa que la investigación sea profunda y que se haga justicia, no por consigna y tampoco con una visión corta o miope; justicia llanamente, que se investigue a profundidad y que si hay responsables, que se les castigue con la severidad que la ley establece".



-¿Sería éste ya un caso para investigar en la Comisión Anticorrupción, que se aprobó en la Asamblea Nacional del PRI?



-Esto lo decidirá el PRI y la propia Comisión recién creada. Yo creo que no hay asunto público en el que puedan estar involucrados priistas, que esté ajeno a la competencia de una Comisión que fue creada con los mejores augurios, con la intención de que una posición que parece declarativa, sea una posición práctica, ejecutiva, que sepan gestionar sus atribuciones y que, aunque ésta sea una instancia priista, que sus resultados los conozcamos todos los ciudadanos.