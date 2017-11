Si hay imposición, el FCM tendrá candidato pero no presidente: Moreno Valle

Si hay imposición, el Frente Ciudadano por México (FCM) tendrá candidato pero no presidente, aseveró Rafael Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial para el 2018.



“El Frente no debe llevar a los ciudadanos sólo en el nombre sino en los hechos, por lo que sería muy grave imponer a uno de los aspirantes porque seguramente será candidato, pero no presidente”, dijo Moreno Valle.



Cuestionado en entrevista por diversos líderes de opinión respecto a las aspiraciones presidenciales del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el también presidente de la Comisión Política del PAN destacó la dualidad de su comportamiento como dirigente del partido y aspirante no declarado.



“Ha hecho todo para ser el candidato, pero nunca ha dicho que quiere ser el candidato; finalmente tendrá que tomar esa definición”, apuntó el otrora gobernador de Puebla.



Moreno Valle reiteró que personajes como Miguel Ángel Mancera o Silvano Aureoles coinciden con él en la importancia de abrir la elección a los ciudadanos para que sean ellos, mediante el voto libre y secreto, quienes elijan al candidato de la coalición, pues de lo contrario “sería muy grave darle un 'Madrazo' al frente”.



Moreno insistió que “abrir la elección básicamente es un ejercicio de construcción, de suma, de integración, en donde previo al proceso, si hay una competencia, debemos acordar qué responsabilidades y qué espacios va a tener cada quien”.



En este contexto, aseveró que, si no hay un proceso democrático en el Frente Ciudadano por México, no participaría porque sería legitimar una farsa.



“Yo no voy a permitir una imposición”, pues de darse ese escenario, agregó Moreno, muchos aspirantes daríamos un paso atrás, lo que deslegitimaría al candidato.



Moreno Valle aceptó que el FCM está viviendo una situación muy compleja, por lo que hay que privilegiar la política y el diálogo: “Estamos atorados en el método, aunque se ha avanzado en el proyecto; se trata de buscar un mecanismo donde no haya injerencias pero que sea un proceso democrático real”.



En ese sentido, indicó que es urgente definir el método y que sea democrático, pero pareciera que las decisiones del FCM se están haciendo al revés, por lo que “sería muy grave que después de todo este proceso el Frente terminara en una repartición de espacios entre los dirigentes de los partidos”.