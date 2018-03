Si hay elecciones limpias en la CDMX no se soltará al tigre: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Juntos Haremos Historia, al gobierno de la Ciudad de México, dijo que si en la capital hay una elección limpia tampoco se soltará el tigre.

“Es fundamental que haya elecciones limpias y a eso llamamos, que haya elecciones limpias, que no haya fraude, que no haya compra de votos y si todo esto se da, pues el tigre no se soltará”, dijo.

Entrevistada al término de su registro como candidata del Partido Encuentro Social, Sheinbaum Pardo hizo un llamado al Gobierno capitalino para que garantice elecciones limpias.

Aunque aseguró que no dedicará todo el tiempo de su campaña a los debates, dijo que sí participará en algunos de los organizados por los medios de comunicación, además de los que organice el IECM.

Ante las declaraciones de Jesús Ortega, dirigente nacional perredista que aseguró que “solo un ciego no vería la alianza de Morena con el PRI, Sheinbaum respondió que “le faltan lentes”.

Añadió que “no hay una alianza, desde cuándo va a haber una alianza, aquí el asunto es que Andrés Manuel López Obrador va muy arriba en las encuestas y en la preferencia nacional y ellos cada vez se hunden más”.

Sobre la campaña negra que se lleva a cabo en contra de ella y de Morena en delegaciones como Benito Juárez, la candidata dijo que “no es la primera vez, ellos tienen el gobierno delegacional, ellos tienen el gobierno de la ciudad y acusan a Morena de que no hay agua en Iztapalapa, entonces solo los tontos creen que el pueblo es tonto”.