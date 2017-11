Si hay “agandalle” en el Frente, Mancera no va por candidatura a presidencia

No puede haber simulación en el proceso porque caería por su propio peso y la ciudadanía no se dejará engañar, asegura el jefe de Gobierno de la CDMX. (Cuartoscuro)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, adelantó que sería el próximo 15 de diciembre cuando pida licencia a su cargo para lanzarse como candidato a la presidencia de la República por el Frente Ciudadano por México, pero advierte que si la elección es por “agandalle” o “dedazo” no va.



En conferencia de prensa, amagó: “Si se pretende hacer una decisión por dedazo yo no estoy dispuesto a ir. Si no hay un método claro y abierto con el que estemos satisfechos todos, no voy”.



Respecto al método para elegir al aspirante a Los Pinos, consideró que no puede haber simulación en el proceso porque caería por su propio peso y la ciudadanía no se dejará engañar.



“Por supuesto, tengo que ser congruente con lo que he dicho a la ciudadanía y he hablado de que queremos una participación transparente, como la queremos hacer aquí en la Ciudad de México.



Siempre será preferible que no quede duda, que la gente y la ciudadanía sepan que hubo transparencia, y no que quisieron arrebatar o agandallarse de alguna manera el proceso”, sesuró.



En cuanto a su encuentro con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, Mancera Espinosa señaló que si bien la ex primera dama quiere continuar su candidatura por la vía independiente, no descartó que se integre al Frente: “estoy convencido de que si se hubiera planteado un procedimiento democrático para la elección del candidato a la presidencia, ella seguiría en el PAN. Y quién sabe, esto lo digo yo a título personal, si se establece un procedimiento abierto, democrático, quien sabe si en una de esas ella se anime y algunos otros de los competidores independiente” a sumarse al Frente.



Expuso que será el 15 de diciembre cuando solicite licencia a su caro para buscar la candidatura del Frente para 2018, una vez que avance la reconstrucción de la Ciudad de México y los proyectos como el Corredor de Tlalpan y los trabajos del Bosque de Chapultepec.



En el Salón Murales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa informó que logró la aportación de 300 millones de pesos del Fondo de Reconstrucción (Fonrec) que serán potencializados a mil 500 millones de pesos para la reconstrucción de la infraestructura de la capital, que se destinarán a áreas con problemas graves, como en la colonia Del Mar en donde se trabajará en la demolición, reparación de drenaje y atención a grietas.



En cuanto a las donaciones que los damnificados han solicitado transparentar, informó que a la fecha se han recaudado, por parte de los empleados de la administración capitalina, 4.9 millones de pesos; 100 mil dólares donados por Montevideo; Walmart donó 20 millones; 10 mil euros fueron donados por la Región Cono Sur, recursos que serán utilizados exclusivamente a la reconstrucción de viviendas en la capital.