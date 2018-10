Sí gana Gómez Morín, regresaría al PAN: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La expanista Margarita Zavala no descartó la posibilidad de regresar al Partido Acción Nacional (PAN) si Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del blanquiazul, gana la contienda interna por la dirigencia.

“Si Manuel ganara sería para mí una señal muy clara de que se quiere cambiar en el PAN y regresar lo veríamos después”, señaló.

Entrevistada en el Senado de la República sobre el proceso interno por la dirigencia nacional del PAN donde Marko Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín, se disputan la presidencia del partido, Margarita Zavala señaló: “a mí me gustaría que ganara Gómez Morín, ojalá los del PAN vean que es importante dar señales de que el PAN quiere cambiar”.

A pregunta expresa sobre los dichos de ambos candidatos en el sentido de que tiene las puertas abiertas para regresar al partido, comentó que “ese no es el fondo, el fondo es lo que en realidad está significando para unos y para otros, si se quiere o no renovar un partido y las propias tareas que se tienen. Ahí está el fondo y desde luego lo agradezco y estaré atenta a lo que pase”.

¿Está más abierta la posibilidad de regresar si gana Gómez Morín?, se le preguntó. “En realidad, eso no es lo importante pero si Manuel ganara sería para mí una señal muy clara de que se quiere cambiar y regresar, ya lo veríamos después. Sin duda, Manuel es una gente limpia que no tiene nada que ver con la dirigencia, más allá de si se habla o no en contra de ella. Me parecer que sería una buena señal”.

Zavala Gómez de Campo renunció al PAN en octubre del año pasado tras no ser tomada en cuenta en el proceso de selección del candidato presidencial y en la que Ricardo Anaya obtuvo la nominación.

Después se inscribió ante el INE para buscar por la vía independiente, la candidatura presidencial, la que consiguió tras reunir más de 800 mil firmas; sin embargo, durante la campaña y tras el primer debate presidencia, renunció a su aspiración.

Contrario a la democracia, usar consultas que no lo son para campañas o demagogia

La democracia participativa debe ser parte de la vida de un país sin embargo si abusamos de estas figuras y usamos ese nombre para lo que no lo es y lo usamos para campañas o para demagogias podemos generar un sentido contrario a la propia democracia, aseveró Zavala, quien criticó la consulta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La excandidata a la Presidencia de la República pidió tener mucho cuidado pues así como se está planteando la consulta, “hay más dudas que preguntas y las propias preguntas requieren de un análisis mayor”.

Comentó que no está pensando participar dada la cantidad de dudas que genera el procedimiento en cuanto quién lo maneja y cómo lo maneja. Aclaró que tampoco llamará a participar o no, pues “la gente es libre en el sentido de que haga lo que desee, pero lo cierto es que la consulta genera una serie de datos que son inciertos y que lejos de ayudar a la democracia puede actuar incluso en su contra”.

Aunque Zavala Gómez del Campo acudió a la Cámara alta a presenciar la comparecencia del secretario de Gobernación, también estuvo presente en la sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.