Rafa y Julión conocían a Raúl Flores, no sus negocios ilícitos

El cantante Julión Álvarez dio esta tarde una conferencia de prensa luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara con Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización delictiva que opera en Guadalajara y en Ciudad de México.



Rafael Márquez y Julión Álvarez conocían a Raúl Flores Hernández como empresario y tuvieron con relación de negocios con él, pero nunca supieron de su actividad criminal, reconoció el capo ante autoridades de Estados Unidos.



"Es un tema muy importante en el que se nos está relacionando, muchos de todos ustedes me conocen, y estoy aquí con la frente en alto, quiero decirles que soy una persona muy derecha".



En tanto, las autoridades mexicanas refirieron que en las declaraciones ministeriales que se tienen de Flores, nunca mencionó alguna relación de amistad con el futbolista Márquez ni el cantante Julión Álvarez.



Al respecto, Julión se deslindó del capo, reconoció que sí conoce a Flores Hernández, pero negó cualquier relación de amistad con él.



"Sí conozco a Raúl, lo conocí como empresario cuando fui a la Camelia en Guadalajara, pero él no me contrató directamente, y no tengo la necesidad de tener sociedades con nadie".



El artista negó estar vinculado con el presunto narcotraficante y aseguró que desde hace más de 10 años ha forjado su carrera y su patrimonio, "de manera pública y honesta".



“Lo niego categóricamente… si me preguntas ahorita: ‘¿tiene alguna relación, alguna inversión, algún nexo de alguna manera?’ No, no lo tengo, no me contrató directamente él, fui dos ocasiones a La Camelia, ahí se me presenta como empresario, como dueño del lugar, jamás tuve su celular, como tengo el de muchos amigos”, agregó.



Sin embargo, Álvarez hizo referencia a información periodística en la que se señala la existencia de "negocios" con Flores Hernández.



"Me siento sano y seguro, simplemente involucrado en una situación incómoda, no más...".



"Estoy en esta situación con la necesidad de asesorarme con los abogados para aclarar con las autoridades, porque estoy en disposición de hablar y de hacer lo que sea necesario, pero bien asesorado porque es un tema delicado".