Si AMLO quiere acabar con la pobreza debe permitir el 'fracking': Fox

A López Obrador lo han engañado y si quiere acabar con la pobreza tiene que permitir el fracking, dijo este lunes el expresidente Vicente Fox.

“Reto a López Obrador a ser audaz. Que escoja. ¿Quiere terminar con la pobreza? Hay que hacer fracking. ¿Quiere proteger el medioambiente? Se va a joder con la pobreza. La pobreza no se va a resolver”, aseguró en un video subido a sus redes sociales.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el viernes que no será permitido en el país la utilización de la técnica conocida como fracking para extraer petróleo o gas natural. “El momento de campaña y partidos políticos ya acabó, es momento de gobernar para todos, la nota es que no permitiremos ese método para extraer hidrocarburos (...). No vamos usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas, eso no se va a aplicar”.

El proceso de fracturación hidráulica, conocido como fracking, ha revitalizado la producción de petróleo y gas en Estados Unidos en los últimos años, pero su uso ha sido criticado por grupos ambientalistas en varias partes del mundo que aseguran que es altamente contaminante.

Según Vicente Fox, a través del fracking México detonaría su industria y en 5 años tendría un nuevo Canterell, campo petrolero icónico mexicano que dotó de miles de millones de pesos al presupuesto público por muchos años.

“Ahí está nuestro nuevo Cantarell, en cinco años podemos estar teniendo esta nueva bonanza para el país, cosa que si es en aguas profundas toma de 12 a 15 años empezar a sacar petróleo”, aseveró Fox.

El político puso como ejemplo a Texas, estado donde el fracking ha disparado la producción petrolera, y aseguró que las tecnologías actuales permiten tener un balance entre generar riqueza y proteger el medio ambiente.

“Los científicos, los ecologistas, los protectores del medio ambiente no ven más que su lado”.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo atrapado en dichas fracturas, llamado ‘lutita’.

En la ‘lutita’, que se ubica entre mil y cinco mil metros de profundidad, se hacen perforaciones horizontales que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones.

Según la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta práctica puede conllevar en diversos impactos. Uno de ellos es la disminución de disponibilidad del agua ya que la fractura de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua.

El ritmo de explotación anual de 9 mil nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año, según la organización.

Otro punto en contra es la contaminación de las fuentes de agua. En Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con esta práctica según la alianza.

Además, expertos de la organización señalan que al menos 25 por ciento de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones. También indican que el 90 por ciento de las emisiones en el proceso de fracking es metano, gas que contribuye al calentamiento global.