Sheinbaum 'se guarda' el caso Rébsamen; niega toda información

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, incumplió su compromiso de transparentar el caso del Colegio Enrique Rébsamen –donde murieron 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre–, pues ha rechazado 22 solicitudes de información vía la Ley de Transparencia, porque determinó que se trata de información “reservada”.



La funcionaria, de Morena, asegura que todo lo relacionado con el caso se trata de información “clasificada como restringida, en la modalidad de reservada”, y por ello se ha negado a entregar la copia de la versión pública del expediente con que cuenta la delegación.



Padres de familia y vecinos acusan a la jefa delegacional de “tener miedo” de transparentar el caso y advirtieron que pareciera una artimaña para obstruir la justicia, ya que hay anomalías que podrían alcanzar a su administración.



Para justificar su negativa de entregar los expedientes del caso Rébsamen la jefa delegacional se escuda en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.



Ante las peticiones de información, presentadas desde finales de septiembre y durante octubre, Sheinbaum asegura que no se puede revelar el expediente, pues hay un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.



Señala que hasta que se dicten “la sentencia o resolución de fondo”, la delegación podría estar en posibilidad de dar a conocer las versiones públicas de esos documentos.



Se han solicitado planos del inmueble, licencias de construcción y ampliación, permisos para la edificación, documentos relacionados con el uso de suelo, constancia de seguridad estructural, entre otros.



Desde el 19 de septiembre la jefa delegacional sólo ha salido una vez a dar la cara en torno a las anomalías detectadas en su administración y la de dos de sus antecesores en torno a los permisos del colegio.



El 28 de septiembre Sheinbaum ofreció una conferencia en la que reconoció anomalías graves en el otorgamiento de permisos de ampliación del Colegio. Ahí la jefa delegacional se comprometió a hacer público el expediente con que cuenta la delegación. En la página de Internet de la delegación se subieron sólo cuatro documentos, que después bajó del sitio.



Fueron retirados, según dijo la delegación, en atención a una suspensión dentro del juicio de amparo 837/2017 radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal.



Ese día Sheinbaum mostró un legajo de papeles, que dijo eran el expediente de nulidad I-23402/2017, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa. Aseguró que cualquiera podría acceder a él o pedir una copia al Tribunal.



No obstante, la delegación no permitió acceder a esos papeles, mientras que la titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal negó haber entregado copia alguna del expediente a la delegación.



Al respecto, Jesús Rodríguez Zepeda, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en temas de transparencia y acceso a la información, explicó que la negativa de Sheinbaum a entregar la información puede ser impugnable y sería el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México quien resolverá.



“Es este organismo es el que va decidir si mantiene la reserva que alegó la delegación Tlalpan o por el contrario se advierte que existe un conflicto o interés, en este caso político, para no entregar la información, sobre todo porque en algunas de esas solicitudes se piden información que es pública o que tuvo ese carácter”, dijo a El Financiero.