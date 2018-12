Sheinbaum 'me quita un peso de encima' al estar frente de la CDMX: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Congreso de la Ciudad de México para presenciar la rendición de protesta de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, y aseguró que con esa jefatura se quita un peso de encima.

"En este caso estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima. Que ella gobierne la ciudad me da la oportunidad de atender el resto del país. Aquí no voy a estar tan preocupado, o sea voy a estar desde luego atento pero no preocupado y voy a tener tiempo de atender el resto del país", dijo.

También, el presidente envió un mensaje a los capitalinos: "la ciudad está en buenas manos", por lo que pidió confiar como él en la gestión que realizará Sheinbaum al frente del Gobierno capitalino.

López Obrador llegó a las 11:00 horas al recinto de Donceles y Allende.