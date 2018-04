'Sheinbaum no merece gobernar', afirman padres del Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplirse siete meses del colapso del Colegio Enrique Rébsamen, los padres de los 19 pequeños fallecidos junto con los familiares de cinco trabajadores que murieron y dos maestras que perdieron la vida, solicitaron a la candidata a jefa de Gobierno por Morena,Claudia Sheinbaum, que les dé la cara, pues hasta ahora no se ha acercado a ellos y no ha entregado la documentación completa.

Por lo que Alejandro Jurado, padre de la pequeña Paola Mireya Jurado Rodríguez quien murió en esa escuela, dijo que "van siete meses que Claudia Sheinbaum no ha dado la cara, siete meses donde ella dijo inicialmente que toda la documentación estaba en regla, pero si esta en regla porque no la entrega, si está en regla porque no se presenta ante la procuraduría. Ella no merece gobernar".

Hizo un llamado a la exjefa delegacional de Tlalpan, sobre quien dijo que "si tuviera un poco de ética y calidad moral, ella debería estar aquí dando la cara, dando la información completa".

En conferencia de prensa, a un costado de los restos del Colegio Rébsamen Miriam Guisé -otra madre de un pequeño fallecido en el colapso del inmueble- aseguró que hay muchas omisiones en el caso del Colegio. "Nuestros niños pagaron esas omisiones, esa cadena de corrupción y para que haya corrupción debe haber un ciudadano corrupto y una delegada corrupta, pero ellos tienen que pagar", advirtió con la voz entrecortada por las emociones.

Recordó que el 28 de septiembre del año pasado fue la única ocasión en que se reunió Claudia Sheinbaum con los padres del Colegio Rébsamen y nunca más la han vuelto a ver, aunque han solicitado que les dé la cara.

Recordó que Sheinbaum, al dar un informe sobre el Colegio Rébsamen del 2015 al 2016, es omisa en el tema de Protección Civil, pareciera que no tuvieron delegada en esa etapa. Y tiempo después, en octubr,e pone en reserva la información del Rébsamen por 20 años y, para empeorar, el 5 de diciembre de 2017 pide licencia al cargo para buscar una candidatura por Morena, evitando así comparecer en la Asamblea Legislativa para no dar más información al respecto.

Mencionó que en febrero de 2018 el Info-DF revirtió la solicitud de reserva de la militante del partido de Andrés Manuel López Obrador, pero la delegación no la ha entregado completa y se ha negado a reunirse con los padres de familia, por lo que se preguntan "¿qué oculta?"

Miriám Guisé concluyó exigiendo justicia, que se entreguen la documentación completa del Colegio Rébsamen, y se finquen responsabilidades no sólo a Claudia Sheinbaun y a quienes fueron sus subalternos en la delegación, sino también a los titulares del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que no estuvieron al pendiente y avalaron documentos falsos.

A su vez, Eduardo Arias, padre de Alexandra Arias Cordero, aseguró que sólo buscan justicia "caiga quien caiga". Aseguró que no están buscando dinero "ni estamos pidiendo apoyo de ningún partido político, sólo estamos buscando justicia, como el caso de la señora (Sheinbaum) que sólo se burla y trata de tapar el sol con un dedo como en el debate en que participó, donde mintió para evadir su responsabilidad".

Óscar Vargas Galicia, papá de Raúl Alexis se quejó porque después de siete meses no haya ningún detenido,"estamos casi, casí 'limosneándoles' que se nos hagan justicia" porque la muerte de sus hijos no puede quedar impune, ya basta de tanta corrupción,de tanta mierda que hemos vivido, ya basta", señaló mientras las lágrimas se le asomaban a los ojos.