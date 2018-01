Hacienda admite que faltó un pago a Chihuahua… y a otros estados

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, reconoció que la dependencia no pagó a Chihuahua 700 millones de pesos pactados en un convenio para saneamiento financiero del estado, y que son adicionales a los recursos federales que se entregan a las entidades vía participaciones y aportaciones.



“De cuatro convenios de transferencias adicionales a Chihuahua, uno se pagó el 29 de diciembre, en otro fue rechazada la transferencia correspondiente porque se proporcionó una cuenta bancaria inhabilitada, y dos más no contaron con suficiencia presupuestal”, explicó el funcionario en su cuenta de Twitter.



Estos dos convenios que no tuvieron suficiencia presupuestal equivalen a menos del 2 por ciento del presupuesto de la entidad, aseguró el funcionario, e indicó que uno de esos convenios con insuficiencia de recursos es uno de los que reclama el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.





En entrevistas radiofónicas y televisivas, González Anaya mencionó que los convenios son una de las vías por las cuales los estados reciben recursos adicionales a las participaciones y aportaciones; es decir, se trata de recursos extraordinarios que se transfieren independientemente de los excedentes que existan.



“En la cláusula dos del convenio se dice que están sujetos a suficiencia presupuestal. El mandato principal de la Secretaría de Hacienda es asegurar la estabilidad macroeconómica y esto se hace asegurando finanzas públicas sanas. Por eso no se pudo hacer la transferencia de uno de los cuatro convenios, sí, de 700 millones de pesos”, afirmó.



El secretario reconoció que hubo otros estados que tampoco recibieron todos los recursos por falta de suficiencia presupuestal; sin embargo, no reveló qué entidades se encontraron en la misma situación. El Financiero solicitó a Hacienda los detalles, pero al cierre de la edición, no proporcionó la información.



El titular de Hacienda reiteró que las transferencias del gobierno federal a Chihuahua fueron de 42 mil millones de pesos en 2017, cantidad a la que se agregaron 2 mil millones de pesos derivados de los ingresos excedentes a nivel federal, que son independientes de cualquier convenio.