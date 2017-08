Sería mejor jefe de Gobierno que Monreal y Sheimbaum: Batres

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que sería el mejor jefe de Gobierno que Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, sus adversarios en la búsqueda de la candidatura de Morena.



Al dar a conocer sus 100 propuestas para rescatar la Ciudad de México, y buscar el mayor consenso para obtener la candidatura, en respuesta a Claudia Sheinbaum ,quien ha renegado de los políticos reforzando sus antecedentes académicos, Batres presumió: “declaro abiertamente que yo si tengo experiencia política y estoy muy orgulloso de ello y he podido impulsar muchas iniciativas desde el espacio del servicio público”.



Con el jefe delegacional de Cuauhtémoc, contrastó: “conozco muy bien la Ciudad de México, de cerca, sus colonias, sus pueblos y sus barrios”.



Y agregó: “por eso puedo decir con mucha seguridad y confianza que voy a ser un buen jefe de Gobierno”.



Informó que no ha presentado su 3 de 3, como lo publicó El Financiero, porque siempre ha presentado su situación patrimonial, pero en breve, volverá a dar a conocer sus propiedades.



Aseguró que sus propuestas no rebasan el presupuesto asignado a la capital, por lo que no encarecerían el aparato burocrático.



Ante un auditorio de más de 500 personas, señaló que dejaba sus propuestas para la discusión abierta a fin de ser contrastadas con las que en su momento hicieron Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum.



Entre sus propuestas, enumeró la desaparición de las fotomultas, de los aumentos al predial y los parquímetros; además dijo que se instalarían en los microbuses cámaras de video, GPS y botón de pánico para proteger a las mujeres.



También comentó que se debe mantener una la actividad cultural y cívica para frenar los procesos de descomposición, así como revisar cuáles delitos que deben tener libertad bajo fianza y cuáles, no ubicando lo que puedan ser peligrosos para la sociedad.



Batres señaló que habría que utilizar el programa de empleo temporal para contratar a cinco mil artistas y promotores culturales, “si el año pasado el gobierno pudo contratar a 75 mil personas para hacer campaña favor del partido en el gobierno, es posible contratarlos para hacer promoción de la cultura”.



También dijo que se tendría que crear el Banco de la Ciudad de México, como una banca de fomento económico que otorgue créditos a muy bajos intereses para la incubación de pequeñas empresa, juveniles, culturales, cooperativas, ecológica, científicas y que puedan diseñar políticas estratégicas económica, progresistas.



Durante el evento, acompañaron a Martí Batres, el literato Paco Ignacio Taibo II; el senador, Miguel Barbosa Huerta; el jurista Bernardo Batiz, los líderes Lorena Villavicencio, Verónica Sentíes, y Francisco Chiguil, entre otros diputados locales y académicos que llenaron unos tres salones de hotel cercano a la Alameda.