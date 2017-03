Será la Mesa Directiva del Senado la decidirá quién es el coordinador: Morón

CIUDAD DE MÉXICO.- La Mesa directiva del Senado de la República tendrá que determinar quién es el coordinador del PRD en el Senado de la República, aseveró Raúl Morón tras aseverar que para él no cambian las cosas luego de que el Comité Ejecutivo Nacional formalizó el nombramiento de Dolores Padierna como líder de la bancada. “Yo sigo siendo el coordinador de la mayoría del grupo parlamentario. Nosotros somos 12 y ellos son ocho incluyendo a Barrales”, dijo.



Apuntó que hay documentos que ratifican la legalidad de lo que nosotros hemos hecho y hay documentos que cuestionan mucho la legalidad de los compañeros, fundamentalmente la convocatoria que está hecha de un día para otro y no tiene la legalidad manifiesta, entonces, ellos defienden la legalidad pero la violentan.



Morón Orozco señaló también que está el tema de la licencia de Alejandra Barrales como dirigente del partido pues hasta el momento no la ha presentado y ello transgrede tanto el reglamento interno del senado de la República como el estatuto del partido. “No es que desconozcamos nada, ellos han hecho lo suyo y ahora la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo ) tendrán que determinar el sustento legal de las decisiones que han tomado ambos equipos, ello en base al Reglamento del Senado de la República”.



En declaraciones a la prensa Morón dijo también que el grupo que encabeza está preparando una inconformidad respeto a la decisión de Barrales de incorporarse al Senado sin renunciar a la dirigencia nacional, pues “la presidenta del partido debe ser la principal observadora de la norma estatutaria y con esta decisión ha violentado el artículo 111.



“No tiene que ver nada más conque renuncie a su dieta en el partido, tiene que ver con que son incompatibles las dos responsabilidades. el artículo 111 es muy claro: no podrá ser una representante popular presidenta o secretaria general de un Comité Ejecutivo nacional, estatal o municipal, entonces yo creo que esto es muy claro y vamos a explorar esta posibilidad de interponer algún recurso para que la Comisión jurisdiccional pueda proceder y, tratándose de la presidenta que es la que viola la norma, se debe proceder con la sanción más dura del estatuto”, dijo.