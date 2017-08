SEP inicia programa donde escuelas podrán elegir 20% de sus clases

CIUDAD DE MÉXICO.- Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, arrancó hoy el programa piloto de Autonomía Curricular, donde mil escuelas podrán elegir el 20 por ciento de sus clases, que pueden ser danza, robótica y hasta finanzas personales, entre otras.



“Hoy empezamos el programa piloto de Autonomía Curricular. Es un cambio importante en nuestro sistema educativo. Antiguamente el 100 por ciento de curriculum era nacional y obligatorio hoy estamos cambiando a que el curriculum obligatoria sea del 80 por ciento y de las materias. Y el otro 20 por ciento sea algo que la escuelas definan en función de sus necesidades y de la función escolar y de lo que sea más conveniente”, explicó en la escuela primaria Puebla de Zaragoza, en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental.



En este ciclo escolar, poco más de mil escuelas comenzarán con este programa piloto que se espera aplique en su totalidad el próximo ciclo escolar.



"NO A LA REFORMA EDUCATIVA"

​

Al finalizar el evento, el menor de edad, Marco Antonio García, quien fungía como maestro de ceremonias terminó su participación diciendo “les agradecemos su amable presencia. Buenos días y no a la reforma educativa”.



El titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, reclamó al padre del menor por “haber utilizado a su hijo”.



Aurelio Nuño, en entrevista, dijo que todos tienen derecho a su opinión y que el alumno no tendrá ninguna represalia.



“No habrá ninguna sanción de ningún tipo. En este país hay libertad de expresión, hay quienes están a favor y en contra. Quienes están en contra del modelo educativo es porque no quieren nos y mexicanos críticos. Precisamente es lo que estamos fomentando”, respondió el titular de la SEP.